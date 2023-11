Primer grupo de niños heridos evacuados de Gaza llega a Abu Dhabi para recibir asistencia

El primer avión cargado de niños heridos en la ofensiva israelí contra el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza llegó hoy a Abu Dhabi para recibir tratamiento médico, como parte de la ayuda prometida por Emiratos Árabes Unidos (EAU) para socorrer a 1.000 menores de edad.

El grupo, 15 personas entre los niños y sus familiares, cruzó ayer el paso de Rafah, en la frontera con Egipto, y desde allí tomaron un vuelo a Abu Dhabi, la capital de los EAU.

Algunos de los asientos del avión fueron retirados para hacer sitio a los heridos en estado más crítico, que tuvieron que tumbarse en camillas, informó el medio estadounidense Voice of America.

Amr Jandieh, de 12 años, dijo que había viajado solo a los Emiratos: "Mi tío fue asesinado. Mi padre resultó herido. (…) De repente cayó un misil y perdí el conocimiento. Me desperté y me encontré en el hospital".

Mohammed Abu Tabikh, de 14 años, fue uno de los heridos más graves del avión. Sufrió heridas en el cuello y la columna vertebral cuando el coche en el que viajaba fue alcanzado por un impacto.

Nabila Mahmoud viajó desde la Franja de Gaza con su hija Rawan, de 17 años, que sufrió una fractura de pelvis. Mahmoud dijo que su casa fue alcanzada por un misil directo y que 13 miembros de su familia murieron.

En total, 1.000 niños serán evacuados por vía aérea al país del Golfo para recibir ayuda médica, consignó la agencia de noticias AFP.

Otros dos niños gravemente heridos, que no pudieron embarcar con el primer grupo, deberían llegar a la capital de los Emiratos en un próximo vuelo.

EAU, que normalizó sus relaciones con Israel en 2020, envió 51 aviones con 1.400 toneladas de alimentos y material de socorro en el marco de un programa de ayuda de 20 millones de dólares, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los hospitales de Gaza, mal equipados debido a un bloqueo israelí desde que Hamas empezó a gobernar la Franja en 2007, carecen de suministros básicos y no pueden hacer frente al gran número de heridos de la guerra.

La guerra, que se encuentra ya en su séptima semana, fue desencadenada por el ataque de Hamas del 7 de octubre en el sur de Israel, en el que murieron unas 1.200 personas y unas 240 fueron secuestradas o se encuentran desaparecidas, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

Los continuos ataques militares de represalia de Israel contra Gaza han causado hasta ahora la muerte de más de 12.000 palestinos, dos tercios de ellos mujeres y niños, según las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza. (Télam)