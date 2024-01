Príncipe Harry retira demanda contra tabloide británico por difamación

El príncipe Harry de Inglaterra retiró su demanda por difamación contra el editor del tabloide británico Mail on Sunday, del grupo de medios Associated Newspapers Limited (ANL), informó hoy un portavoz de la compañía.

En un artículo publicado en el sitio web del Daily Mail, el periódico informó que el duque de Sussex, de 39 años, había "abandonado su caso" horas antes de la fecha límite establecida por el tribunal.

Además, se señaló que el príncipe deberá pagar los costos legales del periódico, de 250.000 libras esterlinas, junto con los honorarios de sus propios abogados, lo que significa una factura total de más de 750.000 libras (unos 950.000 dólares).

El litigio había sido iniciado por Harry en respuesta a un artículo publicado en febrero de 2022 que detallaba su demanda judicial contra el Ministerio del Interior británico, luego de una decisión de modificar sus arreglos de seguridad financiados con fondos públicos cuando visitaba el país, después de haber renunciado a su papel como miembro de la realeza y su mudanza a Estados Unidos.

Después de que se retirara la demanda, un portavoz de los duques de Sussex afirmó que Harry estaba centrando su atención en la seguridad de su familia y en su caso legal contra el Ministerio del Interior.

En su prolongada batalla legal contra ANL, el príncipe había alegado que el artículo sugería falsamente que había "mentido" y había intentado "manipular cínicamente" la opinión pública.

El titular del artículo afirmaba que el hijo menor del rey Carlos III había intentado mantener en secreto su litigio legal con el Gobierno sobre sus guardaespaldas y sus abogados argumentaron que la nota constituía "un ataque a su honestidad e integridad".

El editor del periódico cuestionó esta afirmación y aseguró que el artículo expresaba una "opinión honesta" y no causaba "daño grave" a su reputación.

El mes pasado, Harry perdió parte de la batalla legal después de que sus abogados no lograran persuadir a un juez para que desestimara un aspecto de la defensa de Associated Newspapers.

El juez Matthew Nicklin afirmó que el argumento del grupo editorial de que el artículo representaba una "opinión honesta" tenía "una verdadera posibilidad de éxito".

El príncipe aún espera una decisión de otro juez en relación con su demanda contra el Ministerio del Interior, en la que alega que cambiar su nivel de protección personal durante sus visitas al Reino Unido fue "ilegal e injusto".

A la vez, el mes pasado, el Tribunal Superior británico dictaminó que Harry fue víctima de hackeo de su teléfono móvil por parte del grupo editorial Mirror Group Newspapers (MGN), propietario del tabloide Daily Mirror, y ordenó pagarle como indemnización por daños y perjuicios 140.600 libras esterlinas (unos 179.000 dólares).

El duque de Sussex acusó a los periodistas del medio sensacionalista de emplear métodos controvertidos como el hackeo telefónico y el uso de investigadores privados para actividades ilegales.

El juicio civil, que concluyó en junio tras siete semanas, incluyó el testimonio de Harry, marcando la primera vez desde el siglo XIX que un importante miembro de la realeza testificó en una sala de tribunal. (Télam)