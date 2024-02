Príncipe heredero inglés faltó imprevistamente a un acto y generó preocupación y especulaciones

El príncipe William de Gales canceló hoy de forma inesperada su participación en una ceremonia dedicada a su padrino, el exrey Constantino de Grecia, que se llevaba a cabo en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, debido a un "tema personal", novedad que disparó diversas especulaciones.

La noticia sorprendió a la opinión pública y a los medios de comunicación, que esperaban la presencia del heredero de la corona británica en el homenaje a una figura clave en su vida y la de la realeza europea.

La ceremonia conmemorativa estaba programada para homenajear la memoria de Constantino II, quien falleció en enero del año pasado y mantenía una estrecha relación con la familia real británica y era además primo hermano del difunto duque de Edimburgo y padrino de William.

El rey Carlos III, actualmente en tratamiento por cáncer, tampoco pudo asistir.

El palacio real no dio más detalles sobre el motivo detrás de la decisión de William, limitándose a confirmar que su esposa, la princesa de Gales, quien se recupera de una cirugía abdominal efectuada el mes pasado, se encuentra en buen estado de salud.

La princesa Kate, de 42 años, fue hospitalizada el 16 de enero para someterse a una operación cuyos motivos se desconocen, pero no se trata de un cáncer, según los medios británicos.

La expectativa era que William, quien ahora reside en la finca de Windsor, realizara una lectura durante el servicio.

Esta inesperada ausencia generó una ola de especulaciones y rumores sobre las razones detrás de la decisión del príncipe de Gales, aunque desde Kensington se intenta mitigar estas conjeturas asegurando que no hay motivos para la alarma y subrayando el estado de salud estable de su esposa.

La noticia de la ausencia de William se suma a las recientes actualizaciones sobre la salud del rey Carlos, a quien se le diagnosticó un cáncer -pero que no se reveló de qué tipo-, lo que limitó su capacidad para desempeñar funciones públicas y asistir a compromisos durante su tratamiento en curso. (Télam)