Procuraduría de Colombia abre una causa al ministro de Exteriores por desacato

La Procuraduría General de Colombia confirmó hoy la suspensión durante tres meses del ministro de Asuntos Exteriores, Álvaro Leyva, por "irregularidades" en el concurso público para emitir pasaportes y abrió una investigación por supuesto desacato al negarse a acatar la decisión.

Asimismo, la entidad ordenó la apertura de la nueva investigación disciplinaria contra el funcionario por “presunto desacato de la medida de suspensión provisional, a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata”.

El pasado 24 de enero, la Procuraduría General abrió un expediente disciplinario y suspendió durante tres meses a Leyva al considerar que había tomado "decisiones caprichosas" y que se extralimitó en sus funciones durante un concurso público para encontrar una empresa dedicada a la emisión de pasaportes.

De acuerdo con la Procuraduría, Leyva habría incurrido en dos faltas disciplinarias "gravísimas" cometidas a título de dolo, la primera al considerar que ninguna empresa había ofertado para dicha licitación y la segunda tras decretar la urgencia manifiesta por ello.

Según la entidad investigadora, Leyva carecía, en el primer caso, de los argumentos "fácticos, jurídicos y técnicos" para tomar esta decisión y, en segundo lugar, por decretar el estado de urgencia cuando sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos, en este caso Thomas Greg & Sons.

Sin embargo, según la Fiscalía, el funcionario no acató la suspensión y siguió firmando contratos y nombramientos hasta el 31 de enero, a pesar de que la orden de suspensión era inmediata, según informó la agencia de noticias Europa Press.

Si bien es cierto que Leyva había elevado un recurso para frenar la suspensión que tomó la procuradora Margarita Cabello, la entidad señaló que la procuradora general “no vulneró los derechos y las garantías del disciplinable, en tanto se limitó a anunciar que se formularon cargos, sin que eso implique que se haya afectado la imparcialidad, y confirmar que no se hicieron comentarios o emitieron calificativos sobre el caso”.

La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva investigación contra el canciller Álvaro Leyva, esta vez por supuesto desacato, y compulsó copias a la Fiscalía para que indague si el funcionario del gobierno Petro, al no haber obedecido la orden de suspensión, incurrió en delito alguno.

El 15 de febrero está prevista su comparecencia ante la Procuraduría.

La sala disciplinaria recalcó que dentro de los hechos que serán objeto de revisión se investigará puntualmente el supuesto incumplimiento de Leyva y se intentará definir si actuó o no al “amparo de una causal de exclusión de responsabilidades”. (Télam)