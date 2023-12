Productora teatral acusa a gobierno regional de PP-Vox de censurar obra por escena en ropa interior

Dos compañías teatrales acusaron hoy al Gobierno de coalición del Partido Popular (PP) y Vox en una ciudad de la provincia de Toledo, en el centro de España, de "censura" por la cancelación de una obra en la que los personajes aparecen en ropa interior en una escena.

Los 90 Producen y La Mandanga Producciones denunciaron a través de sus redes sociales la "censura" sufrida por parte del Ayuntamiento de la ciudad Quintanar de la Orden, que decidió quitar de la programación el espectáculo "Qué difícil es", prevista para el próximo 27 de enero a través de la Red de Teatros de Castilla-La Mancha, alegando que "aparecen actores en ropa interior".

La cancelación de las obras teatrales fue comunicada por parte de la edil de Cultura, María del Carmen Vallejo, quien alegó que la escena cuestionada podría "escandalizar al público".

Esta no es la primera vez que productoras teatrales denuncian censura y suspensión de obras por parte de gobiernos municipales del partido de derecha PP y el ultraderechista Vox.

En julio, diversos colectivos culturales, reconocidos actores, actrices y directores de teatro y cine españoles denunciaron la censura de obras teatrales y películas que abordan temas de género y del colectivo LGTBIQ+ en varios municipios de España que son gobernados por el conservador PP y Vox, luego de ganar en las últimas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

La obra transcurre en un camarín, cuando los personajes se cambian, según argumentaron las productoras.

"Evidentemente, aparecen en ropa interior. Y hay que tener pocas luces para censurar algo que no se ha visto", añadieron.

El espectáculo fue visto por más de 3.000 espectadores, con público de todo tipo e incluso grupos escolares, ya que trata de temas actuales y transversales, como el bullying, el suicidio y la diversidad sexual.

"Nunca hemos recibido una queja y no tenemos constancia de que alguien se haya escandalizado", agregaron.

"Nadie puede hoy escandalizarse por ver a alguien en ropa interior o bañador. Es una mera excusa para impedir la libertad de expresión que guía la obra", dijeron las productoras a la agencia de noticias Europa Press. (Télam)