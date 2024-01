Putin afirmó que fue un misil estadounidense el que "derribó" el avión militar ruso la semana pasada

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró hoy que un misil Patriot de fabricación estadounidense "derribó" el 24 de enero pasado el avión de transporte militar que, según Moscú, transportaba 65 ucranianos tomados como prisioneros de guerra.

"El avión fue derribado, ya se ha confirmado con certeza, por un sistema Patriot estadounidense", dijo Putin en televisión, informó la agencia de noticias AFP.

Ucrania no confirmó ni desmintió el derribo, pero algunos responsables pusieron en duda que el avión trasportara prisioneros de guerra ucranianos.

Putin afirmó durante una reunión que las investigaciones realizadas en torno a este suceso permiten asegurar con certeza que el avión fue alcanzado desde el exterior, una tesis que el Kremlin ha esgrimido desde un primer momento, pero que por ahora no cuenta con aval internacional.

El Comité de Investigación ruso, de hecho, ya lo examina como un "ataque terrorista"

Putin también dijo que Rusia "insiste" para que se abra una investigación internacional, pero que "no hay organizaciones internacionales dispuestas" a participar.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también pidió una investigación internacional, aunque dijo que probablemente se verá obstaculizada porque Rusia tiene el control total del acceso al lugar del accidente.

Los Patriots son misiles guiados tierra-aire que pueden apuntar a aviones o se pueden usar defensivamente para eliminar misiles.

Estados Unidos acordó finalmente proporcionar este tipo de sistemas a Ucrania a finales de 2022.

Según Moscú, los ucranianos que viajaban a bordo del avión iban a ser intercambiados por prisioneros rusos.

Pese a lo ocurrido, el mandatario ruso aclaró que el siniestro no impedirá que se sigan produciendo este tipo de canjes.

"No dejaremos de hacerlo, necesitamos recuperar a nuestros militares. La relación entre los prisioneros rusos y ucranianos es de uno a diez, o incuso más. Vamos a rescatar a los nuestros si Ucrania está preparada para hacerlo. Al menos siempre nos están dando la señal de estar preparados", dijo Putin.

De hecho, hoy mismo, Ucrania y Rusia intercambiaron unos 400 prisioneros en total.

"Vamos a rescatar a los nuestros si Ucrania está preparada para hacerlo", subrayo Putin, que aspira a la reelección en los comicios presidenciales de mediados de marzo. (Télam)