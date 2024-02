Putin afirmó que para Rusia, Ucrania es una "cuestión de vida o muerte"

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que "lo que ocurre" en Ucrania es una "cuestión de vida o muerte" para Rusia, mientras que para Occidente sólo se trata de "mejorar (su) posición táctica".

Es crucial que los espectadores tanto rusos como extranjeros "comprendan nuestra mentalidad, comprendan lo delicado e importante que es para nuestro país lo que ocurre en torno a Ucrania", resaltó el presidente ruso en una entrevista difundida hoy con el periodista de la Compañía Estatal de Radio y Televisión rusa Pavel Zarubin.

Putin se refirió también a la entrevista que mantuvo a principios de este mes con el periodista estadounidense Tucker Carlson, expresentador de Fox News muy popular entre los conservadores, y la primera con un medio occidental desde el inicio de la guerra con Ucrania el 24 de febrero de 2022.

"Para (Occidente) se trata de mejorar su posición táctica. Pero para nosotros se trata de nuestro destino, una cuestión de vida o muerte. Quería que la gente que escuchara esta (entrevista con Carlson) se diera cuenta de ello. No me corresponde a mí juzgar si dio en el blanco o no", dijo el mandatario ruso, informó la agencia de noticias AFP.

Esta entrevista fue objeto de un gran escrutinio y fue vista más de 200 millones de veces en X.

En ese diálogo de más de dos horas, dirigido a estadounidenses y europeos, Putin aseguró que una derrota rusa en Ucrania era "imposible", al tiempo que se declaró dispuesto al "diálogo" con Occidente.

También habló sobre el nacimiento del Estado ruso.

Al respecto, Putin señaló que quizá no será fácil de percibir para los espectadores occidentales, pero que es importante que en el extranjero comprendan cómo piensa Rusia.

La entrevista con Carlson se publicó durante la noche del 9 de febrero.

Una parte importante de la conversación de dos horas se dedicó al conflicto ucraniano y las relaciones de Rusia con Estados Unidos, la OTAN y Occidente en su conjunto.

Días después de la publicación de la entrevista, el periodista estadounidense, quien actualmente triunfa con su programa transmitido por X, aseguró que Putin busca "salirse del conflicto" que su país sostiene desde hace casi dos años con Ucrania.

Sin embargo, Carlson advirtió que cuanto más se prolongue la guerra, menos incentivos tendrá Rusia para sentarse a negociar con Occidente, sobre todo tendiendo en cuenta el poderío bélico ruso.

Asimismo, el periodista cuestionó el poco conocimiento de los políticos occidentales y sus ambiciones bélicas vinculadas a su respaldo a Kiev.

Carlson había dicho anteriormente que había intentado realizar una entrevista con el líder ruso el año pasado, pero que el gobierno de Estados Unidos se lo prohibió.

(Télam)