Putin insiste en que avión ruso que cayó en la frontera fue derribado por Ucrania

(Actualiza con declaraciones de Putin)

El presidente ruso, Vladimir Putin, insistió hoy en que la caída esta semana de un avión militar ruso que presuntamente transportaba 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo fue responsabilidad de Ucrania, después de que ambas naciones se acusaran mutuamente del hecho ocurrido en una zona fronteriza ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Todo el régimen de Kiev actual se basa, de una forma u otra, en crímenes que se cometen a diario. Incluso contra sus propios ciudadanos. (…) Derribaron nuestro avión IL-76 con sus propios militares, 65 personas", dijo hoy Putin en una reunión con miembros de su Ejército.

Según el mandatario, los fragmentos de los proyectiles recogidos en el lugar de la caída apuntan a que el avión fue alcanzado por misiles del sistema antiaéreo estadounidense Patriot o algún sistema europeo.

"Esto significa o que a ellos (las Fuerzas Armadas de Ucrania) les enseñaron mal, o aprenden mal por sí solos, o no son capaces de controlar adecuadamente tales sistemas", declaró el líder ruso.

"En un par de días se dará la respuesta exacta", prometió Putin, que dijo que está en curso una investigación, según recogió la agencia Sputnik.

El Il-76 se estrelló el miércoles tras caer en picada dentro de una enorme bola de fuego en una zona rural de la región rusa de Belgorod, a 45 kilómetros del límite con Ucrania, y las autoridades de Rusia dijeron que las 74 personas que iban a bordo murieron en el hecho.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, exigió una investigación internacional luego de que funcionarios rusos afirmaran que el avión fue derribado por el Ejército ucraniano con dos misiles justo cuando se dirigía a cumplir con un canje de prisioneros de guerra, aunque sin mostrar pruebas.

El Gobierno de Kiev pidió que la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) accedan al lugar donde se estrelló, pero este último anunció hoy que no participará en ninguna posible investigación internacional del derribo del avión, dijo hoy a RIA Novosti la portavoz de la organización, Fatima Sator.

En tanto, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania denunció este viernes que las autoridades rusas no brindaron información al CICR sobre los presuntos prisioneros a bordo del avión siniestrado.

De acuerdo con el portavoz de la Inteligencia ucraniana, Andri Yusov, las autoridades rusas debían haber informado al órgano sobre la identidad y el estado de salud de los prisioneros que teóricamente iban a ser intercambiados.

Yusov señaló que el incidente está rodeado de "circunstancias misteriosas", reseñó la agencia de noticias ucraniana Unian, citada por la agencia de noticias Europa Press.

Las autoridades de Ucrania confirmaron que efectivamente estaba previsto un intercambio de prisioneros, pero afirman que el avión no transportaba prisioneros de guerra, sino misiles.

Moscú, por su parte, acusa a Kiev de haber derribado el aparato teniendo conocimiento de que transportaba 65 prisioneros ucranianos antes de un intercambio.

Las autoridades ucranianas "conocían muy bien la vía (aérea) para el transporte de soldados hacia la zona de intercambio", aseguró anoche el embajador ruso adjunto ante la ONU, Dmitri Polianski, citado por la agencia de noticias AFP.

Este no es el primer intercambio de ese tipo, pero "esta vez por una razón inexplicable, el régimen de Kiev decidió sabotear el procedimiento en la forma más bárbara", añadió, al acusar a los ucranianos de estar "listos a sacrificar sus propios ciudadanos por los intereses geopolíticos de los occidentales".

Por su parte, la embajadora adjunta ucraniana ante la ONU, Khristina Hayovishin, respondió que su país no fue informado el "número de vehículos, vías o medios de transporte de los cautivos" y que "eso solo puede representar un acto intencional ruso para poner en riesgo la vida y la seguridad de los prisioneros".

Los prisioneros rusos "fueron transferidos al sitio previsto y esperaban en total seguridad para el intercambio. Los rusos debían asegurar el mismo nivel de seguridad para los soldados ucranianos capturados", insistió.

Por su parte, los aliados de Ucrania insistieron en la responsabilidad rusa.

"Rusia trata de forma repetitiva de desplazar las responsabilidades por las tragedias de esta guerra (…) como si fuera la víctima y no el agresor", expresó el embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood.

Desde el inicio de la ofensiva contra Ucrania, Rusia ha sufrido varias catástrofes aéreas con aeronaves militares.

En el pasado, Ucrania ha abatido aviones rusos. La semana pasada, Kiev reivindicó haber destruido un avión de espionaje A-50 y un avión de comando Il-22.

También se estrelló en agosto de 2023 un avión que transportaba al jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, en un vuelo entre Moscú y San Petersburgo en el que murieron tanto el controvertido empresario como sus lugartenientes.

Las autoridades rusas desmintieron cualquier implicancia con aquel incidente, ocurrido semanas después del motín abortado del grupo Wagner. (Télam)