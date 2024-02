Putin niega acusaciones de EEUU sobre supuesto plan para desplegar armas nucleares en el espacio

El presidente ruso, Vladimir Putin, negó hoy "categóricamente" intención alguna de desplegar armas nucleares en el espacio, tal como ha venido alertando Estados Unidos en los últimos tiempos.

"Siempre hemos estado categóricamente en contra de desplegar armas nucleares en el espacio. Hacemos en el espacio sólo lo que hacen otros países, incluido Estados Unidos", expresó Putin en una reunión con el ministro de Defensa, Serguei Shoigu.

Shoigu también indicó que no están trabajando en ningún sentido para hacer posibles "esas teorías que llegan desde Estados Unidos".

"No tenemos nada de eso, y ellos saben que no lo tenemos, pero no por eso hacen menos ruido", reprochó el ministro, citado por la agencia de noticias Interfax.

Shoigu agregó que este "escándalo" fue creado en Occidente para "asustar" a los congresistas estadounidenses a fin de aprobar los fondos adicionales para Ucrania, en medio de la reticencia de la oposición republicana a dar el visto bueno a la ayuda para Kiev en su guerra con Rusia.

La semana pasada, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Turner, advirtió sobre una amenaza a la seguridad nacional de parte de Rusia, si bien no especificó de que se trataría.

La cadena ABC, citando fuentes de Inteligencia, afirmó que Rusia planeaba desplegar armas nucleares en el espacio.

Varias autoridades estadounidenses, entre ellas el presidente Joe Biden, contaron posteriormente que el supuesto programa espacial ruso buscaría dañar satélites, si bien reconocieron que no había pruebas suficientes que atestiguaran que el Kremlin tenía intención de seguir adelante con este supuesto plan.

El gobierno aseguró entonces que Rusia desarrollaba un arma antisatélite, aunque no suponía una amenaza directa para la población.

"Puedo confirmar que está relacionado con una capacidad antisatélite que Rusia ha desarrollado", declaró a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

"No se trata de una capacidad activa que se haya desplegado. Y aunque la búsqueda de Rusia de esta capacidad en particular es preocupante, no hay ninguna amenaza inmediata para la seguridad de nadie", continúo. (Télam)