Putin pide a EEUU y Europa que dejen de "perder el tiempo" y retomen la cooperación con Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo hoy que la economía de Rusia "no se va a derrumbar" por el aislamiento promovido por las potencias occidentales como sanción a la invasión a Ucrania lanzada en febrero de 2022 y llamó Europa y Estados Unidos a que dejen de "perder el tiempo" y retomen la cooperación.

"Me gustaría señalar que no nos cerramos al continente americano (…) no nos cerramos a los países europeos. En general, es hora de que dejen de perder el tiempo y esperar que nos vayamos a derrumbar", indicó el líder del Kremlin durante una reunión de gobierno, según declaraciones que reproduce la agencia de noticias Europa Press.

"Quedó claro para todos que si quieren beneficiarse de la cooperación con Rusia, deben hacerlo. No los aislamos", dijo el líder ruso.

Putin añadió que la negativa de Occidente a cooperar con Rusia "es asunto suyo", de acuerdo a lo informado por la agencia de noticias Sputnik.

En este contexto, precisó que las potencias occidentales "deben pensar por sí mismos por qué se guían: por ideas efímeras sobre la destrucción de Rusia o por los intereses de su propio país, su pueblo y su gente para desarrollar relaciones en el mundo en general sobre la base democrática moderna de un mundo multipolar".

(Télam)