Putin reafirma metas de Rusia en Ucrania y dice que no habrá paz hasta alcanzarlas

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo hoy que los objetivos de Rusia en su invasión a Ucrania no han cambiado y que la paz no será posible hasta que sean alcanzados, al abrir su gran conferencia de prensa de fin de año.

Putin, que ha estado en el poder durante casi 24 años en Rusia y que recientemente anunció que se postulará para la reelección, fue recibido con aplausos cuando llegó al salón del centro de Moscú donde se realizó la conferencia de prensa.

Frente a cientos de invitados, afirmó que su Gobierno confiaba en poder "avanzar" pese a las sanciones económicas por el conflicto en Ucrania, a la guerra en sí misma y el enfrentamiento con Occidente por ella.

Este año, ciudadanos comunes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas por teléfono junto a las de los periodistas, y los rusos estuvieron dos semanas enviando preguntas a Putin.

Es la primera vez desde que comenzaron los combates en Ucrania que el presidente Putin, que ha limitado en gran medida su interacción con los medios extranjeros, habla ante periodistas occidentales.

Putin afirmó que los objetivos de Moscú -la “desnazificación, desmilitarización y un estatus neutral” para Ucrania- permanecían sin cambios desde que los explicó el día antes de enviar tropas rusas al país vecino, invadido el 24 de febrero de 2022.

El presidente dice que el gobierno ucraniano del presidente Volodimir Zelenski está fuertemente influenciado por grupos nacionalistas radicales y neonazis hostiles a la población rusoparlante ucraniana.

Ucrania y Occidente afirman que esta acusación es ridícula.

Putin también ha exigido que Ucrania permanezca neutral y no se una a la OTAN, la alianza militar internacional encabezada por Estados Unidos.

"Habrá paz cuando logremos nuestros objetivos", dijo Putin, informó la agencia de noticias AFP.

El presidente dijo que el Ejército ruso tiene a 617.000 soldados desplegados en Ucrania, proporcionando por primera vez una estimación precisa de las fuerzas implicadas en la ofensiva en el país vecino.

"Hay 617.000 personas en la zona de hostilidades", afirmó.

Sin embargo, no precisó el número de bajas desde el inicio de la invasión a Ucrania, que Estados Unidos estima en 315.000 soldados rusos muertos o heridos.

Putin insistió en que la solución "se negociará o se obtendrá por la fuerza", y aseguró que el Ejército ruso "mejora" sus posiciones en el frente en Ucrania, donde ocupa parcialmente cinco provincias, cuatro de las cuales se anexionó.

"En casi toda la línea de contacto, nuestras fuerzas armadas mejoran sus posiciones. Casi todas están en fase activa", declaró.

El dirigente ruso también aseguró que no hay planes para una nueva movilización militar en Rusia, después de la del otoño boreal de 2022.

"A día de hoy no es necesario", consideró, recordando que este año 486.000 soldados fueron reclutados voluntariamente.

Consultado sobre la economía rusa y las sanciones, dijo que Rusia tiene un "margen de seguridad suficiente" debido a la "fuerte consolidación de la sociedad rusa", la "estabilidad del sistema financiero y económico del país" y el "aumento de las capacidades militares".

Esto es "suficiente no solo para sentir confianza, sino también para avanzar", aseguró Putin, que anunció este mes su intención de presentarse para un nuevo mandato en marzo de 2024 con el que podría permanecer en el Kremlin hasta al menos 2030.

No obstante, reconoció que la inflación sigue siendo elevada en Rusia, con una previsión del 7,5-8% para finales de año, lo que supone una preocupación para la población.

Putin prometió que el Banco Central tomaría las medidas adecuadas para frenarla.

El presidente dijo que espera un crecimiento del PIB del 3,5% este año.

"Esto significa que nos hemos puesto al día y hemos dado un gran paso adelante", afirmó.

(Télam)