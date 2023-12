Putin viaja a Emiratos Árabes y Arabia Saudita para hablar sobre conflicto en Gaza y petróleo

El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó hoy a Arabia Saudita, segunda y última etapa de una visita diplomática que lo llevó más temprano a Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde fue recibido con honores en Abu Dhabi, destinada a discutir sobre el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, la guerra en Ucrania, así como sobre petróleo y cooperación en temas energéticos.

Con la esperanza de recabar apoyos de dos grandes productores de petróleo aliados con Estados Unidos, el dirigente ruso aterrizó en Riad por la noche.

Putin hablará con el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman, no solo de inversiones, sino también de "su cooperación en el sector de la energía", según el Kremlin.

En esta visita exprés por la zona, Putin realizó primero una parada en Emiratos Árabes Unidos, donde fue recibido en el palacio presidencial de Abu Dhabi con todos los honores.

A su llegada, una patrulla aérea cruzó el cielo dejando una estela con los colores de la bandera rusa y también se disparó una salva de cañones, informó la agencia de noticias AFP.

En el palacio, se reunió con el presidente de EAU, Mohamed bin Zayed al Nahyan.

"Gracias a su posición, nuestras relaciones alcanzaron un nivel sin precedentes", subrayó Putin al inicio del encuentro, refiriéndose a los Emiratos como "el principal socio comercial de Rusia en el mundo árabe" y mencionando "proyectos en el sector del gas y del petróleo".

El mandatario ruso afirmó que hablaría con el presidente emiratí sobre la situación "en zonas calientes", citando el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza y la "crisis en Ucrania", además de la situación en Siria y Yemen, y cuestiones más amplias de estabilidad en el Golfo.

La Presidencia rusa también indicó que los mandatarios tenían previsto conversar sobre la reducción de la producción de petróleo en el marco de la OPEP+, cuyos miembros (entre ellos, Rusia) extraen más del 40% del petróleo mundial.

Según el líder ruso, el año pasado el intercambio comercial entre las dos naciones creció más del 67% y en 2023 podría ser aún mayor.

Putin también destacó los avances en la cooperación industrial y para la creación de instalaciones de producción en ambos países y mencionó una serie de proyectos de petróleo y gas bilaterales que se están realizando, indicó la agencia de noticias Sputnik.

Por su parte, el presidente de EAU declaró que su país tiene la esperanza de continuar fortaleciendo la colaboración con Rusia en energía, proyectos de infraestructura y tecnologías avanzadas.

"En los últimos años, las relaciones entre nuestros países se han desarrollado activamente en diversos ámbitos. Aprecio su papel personal y eficaz en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. En este sentido, me gustaría decir que EAU es el mayor socio comercial de Rusia y el mayor inversor de su economía entre los países árabes", apuntó.

El mandatario ruso limitaba hasta ahora sus viajes al exterior por ser objeto de una orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa por la deportación de niños ucranianos a Rusia en el marco de la guerra.

En ese sentido, no participó, por ejemplo, en las últimas cumbres del G20 o de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

A inicios de noviembre viajó a Kazajistán y el mes anterior fue recibido por su aliado Xi Jinping en China, al margen del foro de las Nuevas Rutas de la Seda.

Antes de su visita a Beijing, visitó Kirguistán, otro aliado de Moscú, en su primer viaje al extranjero desde la orden de captura de la CPI. (Télam)