¿Qué dijo Margaret Keenan, la mujer de 90 años primera en darse la vacuna de Pfizer contra el coronavirus?

"Me siento muy privilegiada de ser la primera persona vacunada contra COVID-19, es el mejor regalo de cumpleaños temprano que podría desear porque significa que finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos en el nuevo año después de estar sola durante la mayor parte del 2020", expresó Margaret Keenan minutos después de transformarse en la primera persona del planeta en colocarse la vacuna de Pfizer contra el coronavirus.

Hecho histórico celebrado por todos los enfermeros y médicos del país

El hecho que será recordado por siempre ocurrió a las 6.45 en el Reino Unido y la protagonista es una mujer de 90 años de la ciudad de Coventryque tiene dos hijos y cuatro nietos y la semana próxima festejará su cumpleaños. "No puedo agradecer lo suficiente a May y al personal del NHS que me han cuidado tremendamente, y mi consejo para cualquiera que ofrezca la vacuna es que la tome; si puedo tenerla a los 90, usted también puede tenerla”, , dijo a los medios británicos tras salir del centro de salud.

El Reino Unido comenzó a administrar este martes la vacuna Pfizer/BioNTech a las personas más vulnerables, convirtiéndose en el primer país occidental en poner en marcha un programa de vacunación masiva contra el nuevo coronavirus, anunciaron los medios británicos