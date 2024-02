R.Dominicana insta a la comunidad internacional a ayudar a Haití para evitar "el caos y la anarquía"

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, instó hoy a la comunidad internacional a que envíe ayuda urgente a Haití para evitar que el país con el comparte la isla La Española acabe "arrastrado por el caos y la anarquía" y con ello su propia nación.

"La comunidad internacional debe facilitar el dinero tantas veces prometido y debe hacerlo ahora", urgió Abinader, porque de lo contrario "el colapso será irreversible" y una amenaza para República Dominicana y para la región.

"O luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana", dijo en una declaración ante la prensa.

Abinader intervino en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que organizó un debate sobre el impacto del cambio climático y la seguridad alimentaria en el mantenimiento internacional de la paz y la seguridad, convocado por Guyana, que preside este mes el ente.

"Lamentablemente, la grave situación no ha sido atendida con la urgencia y contundencia que amerita", lamentó el presidente dominicano.

"El resultado es que actualmente, Haití, cuya mayor parte del territorio está controlado por pandillas criminales, está al borde de una guerra civil", dijo, antes advertir que "la comunidad internacional no puede permitir que la tragedia haitiana continúe ni un solo día más".

Según el Programa de Alimentación Mundial (PAM), casi la mitad de la población del país, alrededor de unos 5 millones de personas, padecen inseguridad alimentaria aguda, "en gran medida por culpa de la violencia terrorista y la falta de institucionalidad democrática", recordó.

En octubre pasado, el Consejo de Seguridad aprobó el envío de una Misión Internacional de Apoyo a la Seguridad en el país para apoyar a la policía nacional a imponer el orden, que iba a ser liderado por Kenia, pero el fallo en contra de un tribunal keniano puso en riesgo la misión.

Haití se enfrenta a una grave crisis política, de seguridad y humanitaria, con bandas armadas que han tomado el control de zonas enteras del país. El número de homicidios se duplicó con creces en 2023.

Según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, enero fue el mes más violento en Haití en más de dos años, con 806 personas muertas, heridas o secuestradas, a las que se suman la muerte de 300 miembros de pandillas.

La semana pasada, miles de personas protestaron en la capital Puerto Príncipe y en otros puntos del país pidiendo la salida del primer ministro Ariel Henry, para que se cumpliera un calendario de transición de poder cerrado en 2022.

El país está sin presidente desde el asesinato en 2021 del mandatario Jovenel Moïse y desde 2016 no se han vuelto a realizar elecciones. (Télam)