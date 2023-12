Rebeldes de Yemen seguirán atacando buques mercantes en el mar Rojo pese a amenaza de EEUU

Los rebeldes hutíes de Yemen aseguraron hoy que seguirá atacando buques mercantes en el mar Rojo en solidaridad con los palestinos de Gaza atacados por Israel, desoyendo el anuncio de Estados Unidos de que lanzará una fuerza de 10 países para proteger esa vía marítima.

"Incluso si Estados Unidos logra movilizar al mundo entero, nuestras operaciones militares no se detendrán (…), sin importar los sacrificios que eso nos requiera", dijo en la red social X Mohammed al Bujaiti, un comandante de los rebeldes.

El responsable agregó que dichos ataques cesarán únicamente "si Israel acaba con sus crímenes y la comida, los medicamentos y el carburante llegan a la población asediada" de la Franja de Gaza.

Al Bujaiti reaccionó así al anuncio formulado ayer por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, sobre la creación de una coalición de 10 países destinada a prevenir los ataques de los hutíes con misiles y drones contra los buques que transitan por el mar Rojo.

"Los países que buscan defender el principio fundamental de la libertad de navegación deben unirse para abordar el desafío planteado por este actor no estatal", aseguró Austin en un comunicado publicado ayer, en el que anunciaba la operación Prosperity Guardian.

La alianza -precisó Austin- aglutina a Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido, Bahréin, Canadá, Italia, Países Bajos, Noruega y las islas Seychelles.

España se sumó hoy a la iniciativa, aunque subrayó que su participación será en el ámbito de la OTAN y de la Unión Europea (UE), pero que no lo haría "unilateralmente".

"España está sujeta a las decisiones de la Unión Europa y la OTAN y, por lo tanto, España no participará unilateralmente en este ámbito", indicó el Ministerio de Defensa español, informó la agencia de noticias AFP.

Francia, por su parte, precisó que la coalición celebró su primera conferencia por video, aunque sin precisar el número de representantes ni las conclusiones del encuentro telemático.

Rusia, en tanto, no participará en la fuerza naval multinacional anunciada por Estados Unidos, dijo en Moscú el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Los rebeldes de Yemen lanzaron en las últimas semanas una serie de ataques con drones y misiles contra buques en el mar Rojo, en respuesta a los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza.

El lunes habían reivindicado un ataque a dos buques en el mar Rojo, uno de ellos el noruego M/T Swan Atlantic.

En respuesta, varias navieras decidieron evitar el punto de entrada o salida del mar Rojo, el estrecho de Bab al Mandeb, que separa la península Arábiga de África, y por donde transita el 40% del comercio mundial.

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, controlan extensas partes del país árabe, incluyendo su capital, Sanaá, y combaten desde hace años al Gobierno liderado por Abdo Rabu Mansur Hadi, en una guerra civil que es ampliamente vista como una enfrentamiento velado entre Arabia Saudita e Irán.​

