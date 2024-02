Rebeldes hutíes anticipan más ataques en el mar Rojo mientras siga la guerra en Gaza

El líder de los rebeldes hutíes anunció hoy que sus operaciones en el mar Rojo y en el resto de la región se intensificarán o mientras Israel mantenga su campaña militar sobre la Franja de Gaza contra el movimiento islamista Hamas.

Abdelmalek al Huti también comunicó que las operaciones en el mar Arábigo, en el golfo de Adén y en el estrecho de Bab el Mandeb continuarán, al tiempo que se intensificarán "en cantidad y calidad", agregó en un discurso televisado, informó la agencia de noticias Europa Press.

El mensaje fue emitido el mismo día en que un buque de propiedad británica fue alcanzado en el golfo de Adén por misiles disparados desde Yemen y seis drones -también procedentes de ese país- fueron interceptados y derribados por Estados Unidos en el mar Rojo.

Al Huti destacó que en las últimas semanas los ataques incluyeron armas submarinas que ya golpearon a unas 48 embarcaciones israelíes o con algún tipo de relación con Israel.

Según informó en la red social X la oficina de las Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (Ukmto), el buque de bandera Palau y propiedad británica que transitaba por aguas del golfo de Adén, a unos 130 kilómetros al sur de la homónima ciudad yemení, fue alcanzado por dos misiles.

En tanto, Estados Unidos afirmó haber derribado hoy, con la ayuda de un barco aliado, seis drones de los rebeldes hutíes en el mar Rojo, según el mando militar estadounidense para Medio Oriente, Centcom, informó la agencia de noticias AFP.

No especifica de qué país era el barco de la coalición, pero la armada francesa anunció anteriormente que una de sus fragatas había destruido dos drones procedentes de Yemen el miércoles por la noche.

"Lo importante para el resto de los países es que no se involucren con los estadounidenses en la agresión contra nuestro país, para que sus barcos permanezcan seguros en su movimiento y tránsito por los mares Rojo y Arábigo", advirtió Al Huti.

El lunes, la Unión Europea anunció el lanzamiento de su propia misión de protección marítima, prevista para un año y posiblemente renovable.

El líder de los insurgentes reprocho a las potencias que, "en lugar de una agresión contra Yemen, deberían haber puesto fin a los crímenes de guerra en Gaza y haber traído ayuda para garantizar la estabilidad de la región y la no expansión del conflicto".

Los hutíes multiplican desde noviembre los ataques contra buques mercantes en el mar Rojo y el golfo de Adén, obligando a muchos armadores a evitar esta ruta marítima clave.

Apoyados por Irán, los rebeldes controlan desde 2015 la capital Saná y otras zonas del norte y el oeste de Yemen.

Los insurgentes justifican sus acciones como una medida de presión ante la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza que comenzó tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, en el que 1.200 personas murieron y 240 fueron tomadas como rehenes, entre ellas una veintena de argentinos.

En represalia, Israel inició una operación militar en el enclave que dejó más de 29.400 palestinos muertos, en su gran mayoría, mujeres y niños, de acuerdo al último balance del Ministerio de Salud local controlado por Hamas. (Télam)