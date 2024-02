Rechazo masivo del parlamento israelí al reconocimiento unilateral de un Estado palestino

El parlamento de Israel aprobó hoy por amplia mayoría una resolución propuesta por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, contra cualquier "reconocimiento unilateral de un Estado palestino", porque equivaldría a recompensar "el terrorismo sin precedente" de Hamas, en una votación que se efectuó horas después de que Estados Unidos dijera que está en contra de la retirada de Israel de territorios ocupados.

La votación se llevó a cabo pocos días después de que el diario The Washington Post informara que Estados Unidos y varios países árabes elaboraban un plan global de paz con un calendario para la fundación de un Estado palestino una vez que concluya la actual guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás en Gaza.

"Esta votación histórica demuestra nuestra determinación colectiva", escribió Netanyahu en la red social X.

"No recompensaremos al terrorismo con un reconocimiento unilateral en respuesta a la masacre del 7 de octubre, del mismo modo que no aceptaremos soluciones impuestas", agregó.

La resolución, adoptada por 99 de los 120 diputados de la Knesset (parlamento), subrayó que "Israel rechaza categóricamente los dictámenes internacionales sobre una solución permanente con los palestinos" y que esa solución solo podrá alcanzarse "mediante negociaciones directas entre las partes y sin condiciones previas".

Añadió que "Israel seguirá oponiéndose al reconocimiento unilateral de un Estado palestino", pues "una declaración de ese tipo después de la masacre del 7 de octubre otorgaría una enorme recompensa a un terrorismo sin precedente e impediría cualquier acuerdo de paz futuro".

La votación en el parlamento israelí se produjo horas después de que Estados Unidos declarara hoy ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, que se opone a que Israel sea obligado a retirarse de los territorios palestinos ocupados sin recibir garantías de seguridad.

La CIJ celebra esta semana audiencias sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967, con un número inédito de 52 países llamados a declarar, incluidos Estados Unidos, Rusia y China.

La mayoría de los oradores pidió que Israel pusiera fin a su ocupación después de la Guerra de los Seis Días, pero Estados Unidos defendió a su aliado.

"La Corte no debe concluir que Israel está legalmente obligado a retirarse inmediata e incondicionalmente del territorio ocupado", dijo Richard Visek, asesor jurídico del Departamento de Estado estadounidense, según la agencia de noticias AFP.

"Todo movimiento hacia la retirada de Israel de Cisjordania y de Gaza requiere que se tengan en cuenta las necesidades de seguridad de Israel", destacó.

Por su parte, el embajador de Rusia, Vladimir Tarabrin, sostuvo que el Consejo de Seguridad de la ONU ya había declarado que los asentamientos israelíes eran ilegales y que constituían una "flagrante violación al derecho internacional y un inmenso obstáculo a la solución de los dos Estados para una paz segura y duradera".

La votación de hoy en la Knesset, se produjo luego de que el gabinete israelí aprobara el domingo la misma moción de Netanyahu, donde rechazaba cualquier reconocimiento unilateral de un Estado palestino.

La creación de un Estado palestino al lado de Israel es vista por la mayor parte de la comunidad internacional como la mejor solución a largo plazo para el conflicto entre Israel y Palestina y como clave para pacificar al convulso Medio Oriente.

Los palestinos quieren, tal como reconoció la ONU, que su futuro Estado incluya la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén este, pero estos dos últimos territorios están ocupados por Israel desde 1967, que se niega a cederlos y dice que solo reconocería a un Estado palestino cuya creación haya sido negociada por las dos partes. (Télam)