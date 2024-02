Reino Unido descarta despliegue masivo de tropas en Ucrania

El Reino Unido descartó hoy la posibilidad de realizar un despliegue masivo de tropas en Ucrania, a través de declaraciones emitidas por un portavoz del primer ministro británico, Rishi Sunak.

La aclaración surgió como respuesta a recientes declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo que no se podía descartar el envío de fuerzas occidentales a Ucrania.

El portavoz de Sunak destacó que, aunque un "pequeño número" de soldados británicos se encuentra actualmente en Ucrania ofreciendo su apoyo, incluida la formación médica a las fuerzas armadas ucranianas, el Reino Unido no contempla una intervención militar de gran envergadura.

El Gobierno británico enfatizó que su compromiso actual se limita a la presencia de este contingente reducido cuya misión principal es brindar apoyo y entrenamiento a las fuerzas locales.

"Más allá del pequeño número de personal que tenemos en el país para apoyar a las fuerzas armadas de Ucrania, no tenemos ningún plan para un despliegue a gran escala", enfatizó el portavoz.

Esta posición se alinea con la estrategia de proporcionar asistencia sin escalar el conflicto mediante la introducción de una fuerza militar considerable.

Además de la capacitación, el Reino Unido ha estado entregando a Kiev equipos y suministros esenciales, reafirmando su compromiso con el apoyo a Ucrania sin comprometerse a un despliegue militar extenso. (Télam)