Reino Unido espera y evalúa antes de decidir nuevos taques en Yemen

El ministro de Defensa británico, Grant Shapps, afirmó hoy que su Gobierno no continuará con sus ataques hacia Yemen si los milicianos chiítas hutíes detienen sus ofensivas en el Mar Rojo, implementadas, entre otros objetivos, para apoyar al movimiento islamista palestino Hamas en su guerra contra Israel en la Franja de Gaza.

Shapps negó la relación entre los ataques de los hutíes y los milicianos palestinos, y, en cambio, encuadró las acciones de los primeros en su "conexión muy clara" con Irán, y en ese contexto anunció que el Reino Unido "esperará y verá qué sucede" antes de decidir sobre la posibilidad de nuevas acciones.

Estados Unidos y el Reino Unido concretaron ataques aéreos en Yemen la semana pasada, apuntando a objetivos asociados con las milicias hutíes. Esta acción marca la primera respuesta significativa desde que, en octubre, estos grupos, respaldados por Irán, iniciaron sus acciones de hostigamiento contra buques mercantes en el Mar Rojo.

“Siempre hemos sido claros en que nuestra intención no es ir a Yemen ni nada por el estilo, sino simplemente enviar un mensaje muy claro y, espero, inequívoco a los hutíes respaldados por Irán de que su comportamiento en el Mar Rojo fue completamente inaceptable”, afirmó el ministro esta mañana a los medios británicos.

Shapps afirmó que el Gobierno "volverá a considerar" nuevos ataques contra el grupo armado si continúan los embates a buques en el Mar Rojo, pero subrayó que el Reino Unido "no tiene ningún interés en entrar en un enfoque ampliado en el Mar Rojo".

"Necesitábamos actuar", dijo, tras afirmar que se tomaron "medidas discretas y proporcionadas" para evitar más ataques a los barcos.

Más tarde, durante una conferencia de prensa en el centro de Londres, Shapps destacó que Estados Unidos y el Reino Unido habían emitido a los hutíes "todas las advertencias posibles" para que detuvieran sus acciones.

Enfatizó el papel de Gran Bretaña como "guardián del libre comercio internacional" y señaló que el Gobierno ahora "supervisará la situación muy cuidadosamente" para ver la respuesta de los hutíes.

También aclaró que los barcos atacados en el Mar Rojo no están relacionados con el conflicto entre Israel y Hamas, a pesar de las afirmaciones de los hutíes de que sus ataques están dirigidos a buques que van hacia Israel o son de propiedad israelí.

En ese sentido, en un discurso en Lancaster House, en el centro de Londres, dijo que "la conexión de Irán con los hutíes es muy clara".

El sábado pasado, David Cameron, ministro de Relaciones Exteriores, defendió la acción militar, destacando la importancia de la libertad de navegación.

"La libertad de navegación realmente importa. Desde el 19 de noviembre se produjeron 26 ataques a barcos en el Mar Rojo. No actuar sería aceptar que los ataques ilegales e inaceptables de los hutíes podrían prácticamente cerrar una ruta marítima vital con relativa impunidad", declaró Cameron.

“Tenemos que reconocer la conexión entre los acontecimientos en el extranjero y nuestras vidas en casa. Mantener abiertas las rutas marítimas es un interés nacional vital”, agregó.

Explicó que la decisión del Reino Unido de participar en los ataques fue parte de una coalición creciente para proteger el transporte marítimo en el Mar Rojo. (Télam)