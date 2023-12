Reino Unido firma un nuevo tratado migratorio con Ruanda tras recibir un revés judicial

El Reino Unido y Ruanda firmaron hoy un nuevo tratado para expulsar migrantes a ese país de África, tres semanas después de la decisión de la Corte Suprema británica que invalidó el plan anterior.

El flamante acuerdo fue rubricado por el ministro de Relaciones Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta, y el ministro del Interior británico, James Cleverly, en Kigali.

El plan inicial de Londres, que buscar reducir la cantidad de inmigrantes que llegan a la isla en improvisadas embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha, fue bloqueado por los jueces debido al riesgo de enviarlos a países considerados peligrosos.

Pero ahora, el acuerdo asegura que Ruanda no expulsará a nadie que llegue desde el Reino Unido, en un intento de fortalecer la legalidad de la estrategia del primer ministro Rishi Sunak.

El nuevo tratado, según el Reino Unido, garantiza que los solicitantes de asilo “no corren riesgo de ser devueltos a un país donde su vida o su libertad estarían amenazadas”, aunque su legalidad será finalmente determinada por los tribunales.

"El tratado histórico es vinculante según el derecho internacional y garantiza que las personas reubicadas en Ruanda en virtud de la asociación no corran el riesgo de ser devueltas a un país donde su vida o su libertad estarían amenazadas, un acto conocido como devolución", celebró Cleverley.

Según cifras oficiales, casi 30.000 personas están en espera de ser potencialmente enviadas al país africano.

Además, el retraso acumulado de casos, que el primer ministro británico prometió eliminar para fin de año, se sitúa en 18.366.

“Sentimos muy firmemente que este tratado aborda todas las cuestiones planteadas por los jueces en la Corte Suprema”, dijo Cleverley en una conferencia de prensa.

"Estamos absolutamente comprometidos a romper el modelo de negocio de estas bandas de tráfico de personas, para crear un ambiente seguro y acogedor con nuestros amigos y socios aquí en Ruanda, pero también asegurándonos de que la migración masiva esté bien gestionada en el futuro", afirmó.

Además, informó que se introducirán un nuevo órgano de apelación y un “comité de seguimiento independiente” con un papel más importante.

Cleverly elogió a Ruanda por su seriedad en el tratamiento de los solicitantes de asilo, destacando su “energía y profesionalismo”.

La llegada del funcionario a Ruanda ocurrió tan solo un día después de que el Gobierno británico anunciara nuevas iniciativas destinadas a disminuir la inmigración irregular hacia el país.

Esta medida se toma en respuesta a las últimas estadísticas, que revelaron que la migración neta al Reino Unido alcanzó una cifra récord de 745.000 en 2022.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra el aumento del salario mínimo anual para obtener una visa de trabajo, que pasa de poco más de 26.000 libras esterlinas (32.700 dólares) a 38.700 libras esterlinas.

Además, se prevé una reducción en el número de familiares dependientes que ciertos inmigrantes pueden traer al país y que sólo traigan a quienes puedan mantener económicamente.

"Actualmente sólo el 25% de las personas dependientes están trabajando", afirmó el gobierno británico, tras destacar que el cargo sanitario anual para inmigrantes también aumentará un 66%.

Según datos oficiales, el Gobierno del Reino Unido concedió 75.717 visas relacionadas con familias en el año que finalizó en junio de 2023, más del doble que el año anterior.

Esta decisión se produce tras la publicación de cifras revisadas de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) que mostraron un incremento significativo en la migración neta.

Cleverly afirmó que el Gobierno está tomando "medidas más enérgicas que cualquier otro gobierno anterior" para reducir la migración irregular, la cual considera "demasiado alta".

Asimismo, anunció que, a partir de enero, los estudiantes internacionales ya no podrán traer a sus dependientes al Reino Unido, a menos que estén en cursos de posgrado designados como investigación esencial. (Télam)