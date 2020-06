Rivales históricos: Napoli y Juventus juegan la final de la Copa Italia

Es una rivalidad histórica en el país europeo: el Norte contra el Sur. Diego Maradona, en la década del ochenta, pudo poner a Los Azules en lo más alto. Este miércoles, a las 16 hs, se enfrentarán para que ver qué equipo será el primer campeón de Italia luego de la pandemia por coronavirus.

El documental Diego Maradona, de Asif Kapadia (director inglés), muestra con crudeza la discriminación que sufría Napoli, por ser del Sur, en los estadios italianos. “Ganarle a la Juve no era sólo un partido. Era ganarle al abogado Agnelli y al Norte rico y próspero”, dijo Maradona sobre la rivalidad. Este miércoles, se volverán a ver las caras para definir al campeón de la Copa Italia.

Juventus ha tenido una gran hegemonía en la Serie A: ganó los últimos ocho scudettos. Y Napoli ha sido subcampeón de Juventus en cuatro ocasiones. Maurizio Sarri, que tuvo un gran paso como entrenador en Napoli, hoy está en la vereda de enfrente. Y también Gonzalo Higuain que es tildado de traidor en el Sur italiano y que no estará por una lesión en el isquiotibial derecho.

Paulo Dybala, futbolista cordobés, será titular en Juventus. Al igual que Rodrigo Bentancur, el uruguayo ex Boca Juniors. La final se jugará en el estadio Olímpico de Roma, sin público. En caso de empatar, no habrá alargue y se definirá por tanda de penales. Napoli no atraviesa una gran temporada en la Serie A: se encuentra sexto, Carlo Ancelotti se fue por los malos resultados y, en su lugar, asumió como entrenador Gennaro Gattuso.

Sin David Ospina (arquero colombiano y una de las figuras del equipo) por llegar al límite de amarillas, Napoli buscará obtener su sexta Copa Italia. Juventus es el máximo vencedor de este certamen con 13 títulos. Pero, en un encuentro como el de este miércoles, poco importan los títulos y jugará un papel más importante la histórica rivalidad: el Norte contra el Sur