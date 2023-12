Rusia asegura que Ucrania tuvo 160.000 bajas en seis meses en su "fracasada" contraofensiva

El Estado Mayor General de Rusia aseguró que "la famosa contraofensiva (en la guerra con Moscú), tan promocionada por Ucrania y sus aliados de la OTAN, fue un fracaso total", a punto tal que, según sus estimaciones, el Ejército enemigo tuvo unas 160.000 bajas en los últimos seis meses.

La afirmación fue hecha por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Guerasimov, en un balance de las actividades de este año que hizo durante una rueda informativa para agregados militares extranjeros en Moscú.

En la oportunidad el oficial sostuvo que los envíos de armas adicionales de la OTAN a las tropas del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no pudieron cambiar la situación en el campo de batalla, según reprodujo la agencia de noticias rusa Sputnik.

"Esas medidas solo aumentaron la cantidad de bajas en las unidades del Ejército ucraniano", añadió.

El también viceministro de Defensa ruso subrayó que las fuerzas ucranianas no lograron incluso superar "la zona táctica de defensa" compatriota, sufriendo numerosas bajas.

"Las pérdidas del enemigo en todas las direcciones en un período de seis meses ascendieron a unas 160.000 personas, más de 3.000 vehículos blindados de combate, incluidos 766 tanques, así como 121 aviones y 23 helicópteros", dijo Guerasimov.

Además, continuó, las fuerzas rusas destruyeron "unos 1.500 objetivos militares ucranianos, incluidos puestos de mando, empresas de defensa e instalaciones militares críticas utilizando armas de alta precisión".

"Los aviones y los helicópteros de las tropas rusas efectúan miles de vuelos diariamente para inutilizar depósitos de armas, zonas de concentración de tropas ucranianas, entre otros", agregó.

El jefe del Estado Mayor destacó, asimismo, el trabajo de los sistemas de defensa aérea de Rusia.

"Este año han destruido más de 6.300 objetivos aéreos enemigos, incluidos más de 4.600 vehículos aéreos no tripulados, más de 100 misiles guiados Storm Shadow, hasta 90 misiles antirradar HARM, así como 30 misiles Tochka-U y más de 1.400 de lanzacohetes múltiple", detalló.

En otro orden, el general Guerasimov dijo que en las zonas de Ucrania parcialmente ocupadas por Rusia (Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jerson) Ucrania ha atentado contra periodistas y funcionarios rusos.

Al respecto, aseguró que desde febrero de 2022 (cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania) más de 4.700 civiles, incluidos menores de edad, murieron en Donetsk y más de 5.000 resultaron heridos.

Agregó que más de 16.000 viviendas y casi 3.500 instalaciones de infraestructura civil fueron destruidos y dañados, incluidas unas 700 instituciones educativas y más de 200 instalaciones médicas.

Respecto de la ayuda que Occidente le brinda a Kiev, afirmó que los países de la OTAN entrenaron a unos 100.000 soldados para el Ejército de Ucrania en bases militares en Estados Unidos y Europa.

"Unos 100.000 militares ucranianos fueron adiestrados en Estados Unidos y Europa", dijo el jefe militar.

Señaló también que el Reino Unido y Francia, dos importantes miembros de la OTAN con armamento nuclear, entregaron a Zelenski más de 200 misiles Storm Shadow y Scalp para atacar instalaciones civiles en Crimea, Donetsk y Lugansk.

Zelenski, precisó el general, recibió también más de 5.200 tanques y otros vehículos blindados, más de 1.300 piezas de artillería, 1.200 misiles, más de un centenar de aviones de guerra y helicópteros, 23.000 drones, así como gran cantidad de municiones.

"Hoy por hoy Washington efectúa una política orientada a prolongar el conflicto ucraniano", aseguró. (Télam)