Rusia busca incluir nuevos socios a los Brics durante su presidencia en el bloque

El embajador ruso en Venezuela, Serguei Mélik-Bagdasárov, dijo hoy que su país buscará trabajar e incluir nuevos socios al grupo Brics, integrado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, durante la presidencia que ocupará este año.

"Este año Rusia preside el Brics y nosotros vamos a obtener una nueva experiencia, de qué manera podemos trabajar con los nuevos socios, de qué manera podemos agregar más socios y amigos a este grupo", informó el diplomático durante una entrevista en el canal estatal Venezolana de Televisión.

Rusia asumirá este año la presidencia del foro, y se prevé que la cumbre se lleve a cabo en octubre en la ciudad rusa de Kazán.

Al respecto, Mélik-Bagdasárov señaló que los Brics apuestan al mundo multipolar y al respeto de cada participante.

"Brics no es un bloque, no es una alianza de los países contra alguien, no, es un fundamento del nuevo mundo multipolar con gran respeto a cada participante, sea grande o no", expuso.

El grupo se ampliará con cinco nuevos miembros a partir de este año tras ser aceptados en agosto pasado Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Etiopía y Egipto.

Por su parte, el Gobierno venezolano espera poder ingresar durante 2024, consignó la agencia de noticias Sputnik.

En septiembre, el presidente Nicolás Maduro anunció que su país solicitará su incorporación al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los Brics.

El grupo se autodefine como "asociación de mercados emergentes y países en desarrollo, fundada sobre vínculos históricos de amistad, solidaridad e intereses compartidos".

Actualmente, representan el 36% de Producto Bruto Interno (PBI) mundial, el 46% de la población del planeta y 18% del comercio internacional.

Argentina iba a unirse desde el 1 de enero de este año, pero el nuevo presidente, Javier Milei, desistió de esa gestión alegando que no negociará "con comunistas".

El mandatario libertario ratificó al hacer este anuncio que su "alineamiento de geopolítica es con Estados Unidos e Israel". (Télam)