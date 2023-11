Rusia emite orden de captura contra juez costarricense de la Corte Penal Internacional

Rusia emitió hoy una orden de captura contra el costarricense Sergio Gerardo Ugaldo Godínez, juez de la Corte Penal Internacional (CPI), sin especificar el motivo, precisó el Ministerio del Interior.

"Buscado en relación con una investigación penal", indicó la cartera en su base de datos de personas buscadas, según informó la agencia de noticias AFP.

En marzo, la CPI emitió una orden de captura del presidente ruso, Vladimir Putin, por la presunta "deportación ilegal" de miles de niños ucranianos de zonas ocupadas por los soldados rusas.

Aunque Rusia no es miembro del tribunal con sede en La Haya, los viajes internacionales de Putin se ven obstaculizados por esta amenaza de detención.

En agosto pasado, por ejemplo, no asistió a la cumbre de los Brics en Sudáfrica y en septiembre no fue a la cumbre del G20 en India.

En mayo, Rusia incluyó al fiscal de la CPI, Karim Khan, en la lista de personas buscadas.

El tribunal internacional acusa a Putin y a la comisaria para la infancia rusa, Maria Lvova-Belova, de crímenes de guerra por la "deportación ilegal" de miles de niños ucranianos. Estas acusaciones son rechazadas por Rusia. (Télam)