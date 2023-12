Rusia estima que cualquier nueva ayuda de EEUU a Ucrania sería un "fiasco"

Rusia calificó hoy de "fiasco" cualquier nueva ayuda que el Gobierno de Estados Unidos le envíe a Ucrania, en la antesala de un encuentro en Washignton entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el estadounidense, Joe Biden, centrado en ayuda militar.

"Las decenas de miles de millones de dólares inyectados en Ucrania no le han ayudado a tener éxito en el campo de batalla", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a una pregunta de la prensa sobre la reunión entre los dos presidentes en Washington.

"Y las decenas de miles de millones de dólares adicionales que Ucrania espera recibir estarán condenadas al mismo fiasco", añadió Peskov, informó la agencia de noticias AFP.

Zelenski se encuentra en Washington, la capital estadounidense, donde intentará lograr la renovación de la ayuda financiera y militar de Estados Unidos a Ucrania prometida por Biden y bloqueada en el Congreso por el opositor Partido Republicano.

Peskov, vocero del presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechó la ocasión para denunciar también la injerencia "inaceptable" de Estados Unidos en el caso del opositor ruso Alexey Navalny, encarcelado en Rusia.

"Se trata de un preso que fue declarado culpable (…) y que cumple la condena que recibió. Consideramos que cualquier injerencia, en particular de Estados Unidos, es inaceptable", declaró el portavoz.

La Casa Blanca había manifestado la víspera su preocupación después de que allegados de Navalny dijeran que no habían recibido noticias de él ni de su paradero en casi una semana. (Télam)