Rusia indulta por pelear en Ucrania a condenado por el crimen de una periodista crítica del Kremlin

Un expolicía ruso condenado a 20 años de prisión por formar parte en el asesinato de una periodista en 2006 fue indultado, informó hoy su abogado, al recibir el beneficio que otorga el Gobierno a quienes sirvan en las filas rusas en Ucrania.

"Como combatiente de las fuerzas especiales, (el exoficial) fue invitado a firmar un contrato para participar en la operación militar especial. Lo cual hizo", dijo a la agencia de noticias AFP Alexei Mikhalchik, el abogado de Serguei Khadzhikurbanov, una de las cinco personas encarceladas en relación con el asesinato de Anna Politkovskaya, que trabajaba para el periódico independiente Novaya Gazeta.

"Cuando expiró el contrato, fue indultado por decreto presidencial", añadió.

El letrado agregó que Khadzhikurbanov firmó otro contrato como voluntario y todavía está luchando en Ucrania.

El Kremlin reconoció la semana pasada el uso de prisioneros para luchar en el conflicto y dijo que los convictos que "expíen su crimen en el campo de batalla con sangre" podrían ser perdonados.

"Están expiando con sangre en brigadas de asalto, bajo las balas y los proyectiles", dijo el viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Miles de prisioneros fueron enviados al frente desde que Moscú lanzó su ofensiva en febrero pasado en Ucrania.

El presidente Vladimir Putin dijo en septiembre que los prisioneros rusos que murieron en Ucrania se habían "redimido" a los ojos de la sociedad.

Rusia reclutó a unas 100.000 personas de las cárceles, según una estimación de Olga Romanova, directora de un grupo independiente de derechos de los presos.

Los medios rusos informaron de varios casos de prisioneros liberados que cometieron delitos graves, incluidos asesinatos, después de dejar el ejército.

Politkovskaya fue asesinada en 2006 a tiros en el ascensor de su bloque de apartamentos en Moscú, a los 48 años.

Khadzhikurbanov fue absuelto inicialmente del asesinato, pero después la Corte Suprema anuló el veredicto original y fue sentenciado en 2014 a 20 años de prisión.

Si no hubiera sido indultado, habría estado encarcelado en hasta al menos 2030, dijo su abogado.

Los hijos de la periodista y el consejo editorial del periódico Novaya Gazeta, que ahora está prohibido en Rusia, denunciaron una "injusticia".

Politkovskaya era conocida por sus críticas directas al Kremlin y denunció, entre otros, supuestos abusos del líder checheno Ramzan Kadírov.

También escribió un libro sobre el ascenso al poder del presidente Vladimir Putin.

Aunque Khadzhikurbanov y otras cuatro personas fueron encarceladas por el asesinato, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos criticó en 2018 a los investigadores rusos por no investigar adecuadamente quién cometió el crimen.

Politkovskaya había escrito libros y artículos que detallaban lo que describió como la brutalidad de las fuerzas de seguridad rusas y prorrusas durante la guerra de Chechenia, y supuestamente fue intimidada por Kadirov, aliado de Putin, y sus subordinados.

El indulto de Khadzhikurbanov, del que informaron por primera vez los medios RBC y Baza, se produce en medio de la polémica sobre el uso de convictos en el conflicto de Ucrania, en particular después del controvertido indulto de un hombre que había asesinado brutalmente a su exnovia.

(Télam)