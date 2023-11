Rusia justifica indulto a condenado por crimen de periodista para pelear en Ucrania

El Kremlin afirmó hoy que todos los presos que aceptan pelear en Ucrania son indultados independientemente de sus condenas, luego de las críticas suscitadas ayer al saberse que un hombre, condenado por participar en el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya en 2006, recibió este beneficio para prestar servicio en la guerra

El perdón en cuestión beneficia al expolicía Sergei Jadzhikurbanov, condenado en 2014 a 20 años de cárcel por su complicidad en el crimen de la periodista, que era crítica con las políticas del Kremlin, sobre todo en su combate a islamistas radicales en la república rusa de Chechenia según adelantaron ayer diversos medios.

El abogado de Jadzhikurbanov dijo ayer que su cliente, un exoficial de Policía, firmó un contrato con el Ministerio de Defensa para participar en la ofensiva en Ucrania y que fue indultado por el presidente Vladimir Putin una vez que aquel expiró.

El abogado, Alexei Mikhalchik, agregó que su cliente firmó luego otro contrato como voluntario y todavía está luchando en Ucrania.

Jadzhikurbanov llegó al frente de combate en Ucrania a finales de 2022, según medios rusos.

El vocero de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, indicó hoy que "no hay excepciones" a los procedimientos habituales de indulto, aunque se trate de casos relevantes, informó la agencia de noticias Europa Press.

El periodista y premio Nobel de la Paz Dimitri Muratov lamentó el indulto por considerarlo una falta de respeto a todas las víctimas, ya que el caso de Politkovskaya es especialmente representativo del riesgo que asumen quienes se posicionan en contra de la tesis oficiales.

Politkovskaya, que trabajaba para el diario Novaya Gazeta, fue asesinada en 2006 a tiros en el ascensor de su bloque de apartamentos en Moscú, a los 48 años.

Khadzhikurbanov fue absuelto inicialmente del asesinato, pero después la Corte Suprema anuló el veredicto original y fue sentenciado en 2014 a 20 años de prisión.

Aunque Khadzhikurbanov y otras cuatro personas fueron encarceladas por el asesinato, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) criticó en 2018 a los investigadores rusos por no investigar adecuadamente quién cometió el crimen.

La familia de Politkovskaya aún reclama una investigación a fondo del asesinato, atribuida a un grupo de chechenos. Una de las personas condenadas por el ataque ya murió en prisión.

La semana pasada, el Kremlin reconoció el uso de prisioneros para luchar en el conflicto y dijo que los convictos que "expíen su crimen en el campo de batalla con sangre" podrían ser perdonados.

"Están expiando con sangre en brigadas de asalto, bajo las balas y los proyectiles", dijo el viernes pasado Peskov.

Miles de prisioneros fueron enviados al frente desde que Moscú lanzó su ofensiva en febrero pasado en Ucrania.

El presidente Putin dijo en septiembre que los prisioneros rusos que murieron en Ucrania se habían "redimido" a los ojos de la sociedad.

Rusia reclutó a unas 100.000 personas de las cárceles, según una estimación de Olga Romanova, directora de un grupo independiente de derechos de los presos.

El indulto de Khadzhikurbanov, del que informaron por primera vez los medios RBC y Baza, se produce en medio de la polémica sobre el uso de convictos en el conflicto de Ucrania, en particular después del controvertido indulto de un hombre que había asesinado brutalmente a su exnovia. (Télam)