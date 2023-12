Rusia tacha de "ficción" acusación a Putin de haber ordenado la muerte del líder del grupo Wagner

El difunto jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgueny Prigozhin, fue asesinado por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, publicó en las últimas horas el diario estadounidense The Wall Street Journal en un artículo que para el Kremlin es "pura ficción".

El asesinato habría sido ordenado por el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, afirmó el periódico citando fuentes de los servicios de inteligencia estadounidenses y a un exoficial de Inteligencia ruso.

El Grupo Wagner de Prigozhin fue crucial para el avance ruso en la guerra en Ucrania, pero en junio de 2023 la tensión con las autoridades del Ministerio de Defensa llegaron a un punto de no retorno y Prigozhin se sublevó y comenzó a marchar hacia Moscú, haciendo temer una guerra civil.

La llamada "marcha de la justicia" encabezada por Prigozhin terminó luego de que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, aliado de Rusia, negociara un acuerdo para que el grupo mercenario se exiliara a Bielorrusia.

El 23 de agosto, un jet privado en el que viajaban Prigozhin y otras nueve personas sufrió un accidente en la provincia rusa de Tver, por causas que actualmente son materia de investigación. La aeronave Embraer Legacy en que volaba de Moscú a San Petersburgo pertenecía a la empresa privada MNT Aero.

Según fuentes citadas por el medio estadounidense, Patrushev ya desconfiaba de Prigozhin desde mucho antes del amotinamiento y rechazaba las críticas abiertas que el líder mercenario hacía contra los altos mandos militares rusos. Le preocupaba que Wagner hubiera ganado demasiado poder.

Patrushev, quien trabaja cerca de Putin desde el inicio de su primer mandato en 1999, es descripto en el artículo como el segundo hombre más poderoso de Rusia.

Tras el motín de Prigozhin y su posterior traslado a Bielorrusia, Patrushev estaba decidido a castigarlo y creó planes para destituirlo, a lo que Putin supuestamente "no se opuso", afirma el medio estadounidense.

Cuando se conoció la noticia de la explosión del avión, Putin confirmó la muerte de Prigozhin y dijo que el hombre había "cometido errores".

Meses más tarde, el mandatario ruso dijo que se habían hallado fragmentos de una granada en los cuerpos de los fallecidos e insinuó que los pasajeros podrían haber estado bajo el efecto de drogas y alcohol.

Sin embargo, el Kremlin sugirió esperar a que el Comité de Investigación publique un informe definitivo sobre el caso.

The Wall Street Journal negó esta versión y afirmó que, según sus fuentes, alguien había colocado una bomba debajo de un ala del avión mientras el fallecido líder del grupo Wagner aguardaba en la pista del aeropuerto de Moscú.

Ningún funcionario ruso respondió a las solicitudes de comentarios del diario, según el artículo.

Esta mañana, al ser consultado por periodistas sobre el asunto, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que el artículo era una "ficción barata" que difícilmente merezca un comentario.

"Hemos visto ese informe, pero no queremos comentarlo. Informes como este difícilmente se prestan a comentarios", dijo Peskov, citado por la agencia de noticias Sputnik.

"A The Wall Street Journal le ha dado por fabricar ficción barata últimamente", agregó.

Los contratistas de Wagner habían estado luchando junto con las Fuerzas Armadas de Rusia en Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, cuatro provincias ucranianas parcialmente ocupadas por las tropas enviadas por Moscú. (Télam)