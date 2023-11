Rusia tacha de "gran error" el cierre de pasos fronterizos por parte de Finlandia

El Kremlin calificó hoy como un "gran error" la reciente decisión de las autoridades finlandesas de cerrar cuatro pasos fronterizos durante al menos tres meses como respuesta al gran aumento de los solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular.

"Solo podemos expresar nuestro profundo pesar porque las autoridades finlandesas hayan tomado el camino de destruir las relaciones bilaterales", manifestó el portavoz de Moscú, Dimitri Peskov, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Reafirmando este sentido, Peskov, agrega que Rusia siempre mantuvo relaciones "mutuamente beneficiosas y respetuosas" con Finlandia, por lo que considera que Helsinki no tiene argumentos para haber tomado esta contundente decisión.

"Nunca en la historia moderna Rusia amenazó a Finlandia, no teníamos motivos para ninguna confrontación. Ahora han elegido este camino que, en nuestro punto de vista, es un gran error", afirmó Peskov.

Helsinki anunció ayer el cierre de los pasos fronterizos de Imatra, Niirala, Nuijamaa y Vaalimaa, todos ellos ubicados en el sur del país.

Los cruces fronterizos de Salla y Vartius son ahora los encargados, y durante un plazo de al menos tres meses, de gestionar las entradas desde Rusia a través de la frontera, que se extiende por más de 1.330 kilómetros.

La medida estará vigente al menos hasta el 18 de febrero de 2024, si bien no se descarta ampliar estas restricciones.

Durante los últimos meses, coincidiendo con la entrada del país nórdico en la OTAN, las autoridades finlandesas han registrado un importante aumento del número de llegadas de personas en situación irregular.

En el pasado, Rusia no permitía cruzar la frontera a quienes no tuvieran sus documentos en regla.

Un cambio de actitud que para el presidente finlandés, Sauli Niinisto, es una "venganza" que se está cobrando por la entrada en la Alianza Atlántica y un plan de acuerdo previsto en materia de defensa con Estados Unidos. (Télam)