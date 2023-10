Rusia tacha de inaceptable el tono de EEUU para referirse al presidente Putin

El Kremlin arremetió hoy contra un discurso pronunciado la víspera por el presidente estadounidense, Joe Biden, en el que calificó de "tirano" a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y equiparó a Moscú con el movimiento islamista palestino Hamas.

"Para nosotros es inaceptable; no consentimos un tono semejante con la Federación Rusa ni con nuestro presidente", dijo a la prensa el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

En un discurso desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Biden prometió ayer que su país seguiría apoyando tanto a Israel como a Ucrania en sus enfrentamientos contra Hamas y Rusia que pretenden, según dijo, "aniquilar por completo una democracia vecina".

El dirigente demócrata añadió: "No podemos ni permitiremos que ganen terroristas como Hamas y tiranos como Putin". "Me niego a permitir que eso suceda", agregó.

En una conversación con la prensa, Peskov enfatizó hoy que esta retórica "difícilmente corresponde a unos líderes responsables, y difícilmente puede ser aceptable para nosotros" al tiempo que aseguró que los esfuerzos de Estados Unidos por "contener" a Rusia fracasarán.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció hoy el "discurso poderoso" de Biden.

"La inversión de Estados Unidos en la defensa de Ucrania garantizará la seguridad de Europa y del mundo a largo plazo", afirmó Zelenski en la red social X.

Desde que Rusia lanzó su invasión en febrero de 2022, Estados Unidos y la Unión Europea han sido apoyos clave para Ucrania y le han proporcionado miles de millones de dólares en ayuda financiera y militar.

En el terreno, en el este de Ucrania, el Ejército ucraniano aseguró hoy que había frenado un nuevo asalto ruso en la ciudad industrial de Avdiivka, que las tropas de Moscú intentan controlar desde hace días.

"El enemigo reiteró sus ataques y no abandona sus tentativas de rodear Avdiivka", informó el Estado Mayor ucraniano en Facebook.

"Nuestros soldados resisten firmemente en las líneas de defensa", prosiguió. El Ejército ruso perdió unos 900 hombres y 150 vehículos blindados fueron destruidos en esta zona en las últimas 24 horas, agregó.

Putin, por su parte, visitó ayer el cuartel general del Ejército ruso en Rostov del Don (sur), donde se reunió con el jefe del Estado Mayor y comandante de las operaciones militares en Ucrania, Valeri Guerasimov, que le presentó un informe sobre el estado de la ofensiva rusa, informó hoy el Kremlin en un comunicado.

Rostov del Don, situada cerca de Ucrania, es un importante centro operativo de las fuerzas rusas desplegadas en Ucrania y fue también escenario en junio del motín de los mercenarios del grupo Wagner, que se apoderaron brevemente del cuartel general.

En tanto, un tribunal ruso informó hoy que decidió mantener detenida por otros tres días a la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, arrestada la semana pasada por no estar registrada para trabajar como "agente del extranjero".

Kurmasheva, periodista del medio estadounidense Radio Free Europe/Radio Liberty, fue detenida por las fuerzas del orden en Kazán, la capital de la región central rusa de Tartaristán.

El estatuto de "agente del extranjero" impone a las personas o entidades en cuestión obligaciones administrativas muy pesadas, entre ellas un control financiero.

Las publicaciones, incluido en las redes sociales, también deben llevar esa etiqueta.

Kurmasheva, que reside actualmente en Praga con su marido y sus hijos, viajó a Rusia por una "urgencia familiar" el 20 de mayo. Fue detenida el 2 de junio en el aeropuerto de Kazán cuando se disponía a regresar y las autoridades le confiscaron sus pasaportes ruso y estadounidense.

Kurmasheva es la segunda periodista de Estados Unidos en ser detenida en Rusia este año, después de Evan Gershkovich, del Wall Street Journal.

Peskov, aseguró que "no hay ninguna campaña de persecución de ciudadanos estadounidenses en Rusia" sino que "hay ciudadanos estadounidenses que infringen la ley y debemos tomar medidas apropiadas contra ellos".

(Télam)