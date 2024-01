Rusia vuelve a prolongar detención del periodista estadounidense Gershkovich, acusado de espionaje

Un tribunal de Moscú volvió a prolongar hoy por dos meses la detención preventiva de Evan Gershkovich, periodista estadounidense de The Wall Street Journal arrestado en marzo de 2023 en Rusia por "espionaje", una acusación que el reportero niega.

"El periodo de detención de Evan Gershkovich (…) queda prolongado por dos meses (…), hasta el 30 de marzo de 2024", indicó en un comunicado en Telegram el servicio de prensa del tribunal, citado por la agencia de noticias AFP.

La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada y el tribunal difundió un video mostrando al periodista, de 32 años, escuchando a la jueza con los brazos cruzados tras los barrotes de la célula de los detenidos.

Gershkovich, corresponsal del diario estadounidense The Wall Street Journal en Moscú, fue detenido el 29 de marzo durante un reportaje en los montes Urales. Desde entonces está en la prisión de Lefortovo, en la capital rusa.

El reportero, quien también trabajó para la AFP en Moscú, está acusado de espionaje, un delito que puede acarrearle 20 años de cárcel.

Él niega las acusaciones, al igual que las autoridades de su país, su diario y sus allegados.

Rusia nunca presentó públicamente elementos de prueba de las acusaciones y el conjunto del proceso está bajo secreto de sumario.

Tampoco se indicó por el momento una fecha para la celebración de su juicio.

Washington reclamó en varias ocasiones la liberación de Gershkovich, cuya prisión preventiva fue ratificada por la Justicia rusa desde su detención, que a su vez rechazó las apelaciones para liberarlo.

Su último artículo fue publicado el 28 de marzo por The Wall Street Journal bajo el título "La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planteó en julio la posibilidad de efectuar un canje de presos para liberar a Gershkovich, una práctica utilizada en varias ocasiones a fin de lograr la entrega de ciudadanos norteamericanos condenados en Rusia. (Télam)