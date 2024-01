Salvini descarta presentarse a las elecciones europeas y propone como candidato a un general

El vicepremier italiano Matteo Salvini anunció hoy que no será candidato en las elecciones al Parlamento Europeo de junio y que buscará impulsar al general Roberto Vannacci.

"No seré candidato a las elecciones europeas, voy a seguir siendo ministro", planteó Salvini, líder de la derechista Liga y responsable de la carteras de Transporte e Infraestructura en el Gobierno que encabeza Giorgia Meloni.

En esa línea, en declaraciones televisivas, Salvini sostuvo que le gustaría "candidatear al general Roberto Vannacci".

Vannacci, jefe de Estado Mayor del Comando de las Fuerzas Operativas Terrestres y con pasado en operaciones en Irak y Afganistán, saltó a la fama en 2023 por la publicación de un libro con definiciones conservadoras sobre la comunidad LGBT y el rol de la mujer.

La semana pasada, Meloni había asegurado que no descarta presentar una candidatura testimonial a las elecciones que en junio renovarán las 270 bancas del Parlamento regional, pero que debe evaluar si su eventual presentación le quitaría tiempo a su rol de premier. (Télam)