Scholz y la ministra de Exteriores, en una marcha de rechazo a la ultraderecha alemana

El jefe del gobierno de Alemania, el canciller federal Olaf Scholz, y la titular de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, fueron las figuras centrales de una multitudinaria manifestación contraria a la ultraderecha que se realizó hoy en la ciudad de Potsdam, cerca de Berlín.

El alcalde de Potsdam, el socialdemócrata Mike Schubert, convocó la manifestación tras conocerse que la ciudad fue el escenario de una reunión entre extremistas radicales y políticos del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD).

Los manifestantes, unos 10.000 según las autoridades, llevaron carteles con leyendas como "Potsdam es colorida" y "Nos mantenemos unidos".

"Me encuentro aquí como uno de los miles de habitantes de Potsdam que defienden la democracia y se oponen al viejo y al nuevo fascismo", señaló Baerbock a la agencia DPA.

La ministra de Ciencia del estado federado de Brandeburgo, la también socialdemócrata Manja Schüle, y los líderes parlamentarios del SPD, la conservadora CDU, Los Verdes y La Izquierda en el parlamento del estado federado de Brandeburgo también participaron en la concentración.

El origen de la protesta es una reunión de sectores radicalizados en una villa de Potsdam, capital de Brandeburgo, en noviembre.

A ella asistieron a título personal políticos de la AfD y miembros de la CDU, así como del grupo ultraconservador Werteunion.

El antiguo jefe del movimiento identitario de extrema derecha en Austria, Martin Sellner, confirmó que en la reunión habló de la "remigración", una expresión que extremistas de derecha suelen usar para explicar que personas de origen extranjero deben abandonar el país, incluso bajo coacción.

Según la investigación del medio de investigación "Correctiv", que reveló la reunión, Sellner nombró tres grupos objetivo en Potsdam: solicitantes de asilo, extranjeros con derecho a quedarse y "ciudadanos no asimilados".

El alcalde Schubert advirtió que esos planes “recuerdan al capítulo más oscuro de la historia alemana", por lo que, juzgó, “es hora de dar la cara y defender la democracia”.

Mientras, en Berlín, miles de personas se manifestaron contra el extremismo de derechas frente a la Puerta de Brandeburgo, donde, según voceros de la Policía, se congregaron "varios miles" de participantes.

En las pancartas se podían leer lemas como "AfD no es una alternativa", parafraseando el nombre de la formación de extrema derecha. (Télam)