Se reanuda en Israel el proceso por corrupción contra Netanyahu

El proceso por corrupción del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reanudó hoy en Jerusalén, en medio de la escalada entre Israel y Hamas y casi dos meses después de ser suspendido por los sorpresivos ataques del movimiento islamista palestino.

Netanyahu, de 74 años, está acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza por sospechas de que recibió regalos por casi 200.000 dólares de parte de acaudaladas personalidades, en forma de puros, botellas de champán y joyas, entre 2007 y 2016.

Una orden de emergencia que el ministro de Justicia, Yariv Levin, impuso a los tribunales cuando comenzó el conflicto con Hamas expiró la semana pasada, y se ha ordenado a la mayoría de los tribunales que reanuden sus operaciones normales.

Netanyahu, que niega los cargos en su contra y los califica de "caza de brujas", está actualmente exento de asistir a las audiencias, pero es posible que lo llamen a testificar dentro de unos meses, según medios de Israel.

Las sesiones se reanudaron hoy en un tribunal de Jerusalén con el testimonio de dos detectives que investigaron al premier y de la autoridad israelí de títulos y valores, informó el diario The Times of Israel.

Más de 50 testigos aún esperan su turno para testificar.

Entre las personas que le habrían hecho esos regalos a Netanyahu figuran el productor israelí de cine Arnon Milchan.

A cambio, Netanyahu habría promovido una disposición fiscal que le habría ahorrado a Milchan millones de dólares.

El Ministerio de Finanzas israelí había opuesto su veto a esta figura fiscal.

Netanyahu afirma que apenas aceptó regalos de amigos, sin haberlos pedido.

Su proceso arrancó en el año 2020 y es algo inédito en Israel tratándose de un primer ministro en ejercicio.

Netanyahu fue jefe de Gobierno de 1996 a 1999, y luego de 2009 a 2021. Desde fines de 2022 es de nuevo primer ministro, después de haber articulado una coalición de gobierno con partidos ultraortodoxos y de extrema derecha.

Responsables políticos cercanos a él criticaron la reanudación de las audiencias, cuando continúan las hostilidades con Hamas en la Franja de Gaza tras el ataque sorpresa del movimiento islamista el 7 de octubre en el sur de Israel.

Las audiencias tendrán no obstante un formato reducido, debido a que varios de los testigos y abogados tuvieron que movilizarse en tanto que reservistas.

(Télam)