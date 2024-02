Secretario de Defensa de EEUU comparecerá en el Congreso por ocultar internación por cáncer

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, comparecerá ante una comisión de la Cámara de Representantes el 29 de febrero para explicar su decisión de no comunicar su hospitalización por un cáncer de próstata del que tampoco fue informado el presidente Joe Biden.

El jefe del Pentágono, de 70 años, aceptó comparecer ante los legisladores después de que la comisión de Servicios Armados de la Cámara presionara para que lo hiciera ya la próxima semana.

"Tenía un problema con las fechas, pero nos dio otra", explicó el presidente de la comisión, Mike Rogers, informó la agencia de noticias Europa Press.

La semana pasada, Austin se disculpó públicamente por no informar siquiera al presidente Biden ni a otros altos funcionarios, tanto de su enfermedad, un cáncer de próstata, como de su posterior hospitalización, en diciembre.

No obstante, recalcó "que no hubo vacíos en las autoridades ni riesgos para el mando y control" del Departamento de Defensa.

El encargado de Defensa fue muy criticado cuando se supo que había sido hospitalizado y que su estado se había mantenido en secreto, en contra de los protocolos vigentes.

La hospitalización de Austin tuvo lugar en momentos en que las fuerzas estadounidenses se encuentran bajo fuego en Siria, Irak y Yemen, mientras sigue de cerca dos guerras: la de Rusia con Ucrania y la de Israel con el grupo palestino Hamas en la Franja de Gaza.

Austin estuvo trabajando desde el hospital mientras las tropas estadounidenses y británicas se preparaban para bombardear posiciones de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, enemigo de Estados Unidos, en represalia por ataques contra barcos en el mar Rojo.

Biden no se enteró del diagnóstico de cáncer hasta el 9 de enero, según la Casa Blanca.

El 11 de enero, el Pentágono anunció que realizaría una investigación interna sobre la hospitalización del secretario de Defensa, debido a la falta de comunicación sobre su estado de salud.

"El objetivo de esta revisión es examinar las funciones, los procesos, los procedimientos, las responsabilidades y las acciones relacionadas con la hospitalización del secretario de Defensa en diciembre de 2023", según un documento firmado por el inspector general, Robert Storch.

El asunto causó estupor incluso entre los demócratas y algunos republicanos, entre ellos el expresidente Donald Trump.

La oposición aprovechó para exigir el cese inmediato de Austin, a quien Biden, si bien consideró que se equivocó al no informar, expresó su apoyo. (Télam)