Secretario de Defensa de EEUU reiteró su apoyo a Israel y dijo que no dictará "plazos"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró hoy desde Tel Aviv que Washington "continuará suministrando" armamento a Israel, en su guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, y si bien descartó "dictar plazos" para su culminación, insistió con la solución de "dos Estados" y pidió terminar con la violencia en Cisjordania.

"Continuaremos proporcionando a Israel el equipo que necesita para defender a su país, primer ministro, incluidas municiones críticas, vehículos tácticos y sistemas de defensa aérea", dijo Austin en un comunicado tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Durante una conferencia conjunta con el ministro israelí Yoav Gallant desde Tel Aviv, Austin habló sobre los tiempos de la guerra.

"En cuanto al calendario, esta es la operación de Israel y no estoy aquí para dictar plazos o términos", aclaró el funcionario de la administración del presidente Joe Biden.

Gallant afirmó que "la guerra llevará tiempo" y que "al final alcanzaremos nuestros objetivos": destruir a Hamas y "rescatar a los rehenes".

Asimismo, habló sobre la necesidad de estabilizar el otro territorio palestino, Cisjordania, que está ocupado por colonos israelíes y protagonizan episodios de violencia

"Conversé (con Gallant) sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para estabilizar Cisjordania. Los ataques de colonos extremistas contra los palestinos en Cisjordania deben terminar y aquellos que ejercen violencia deben rendir cuentas", dijo el funcionario estadounidense

El mes pasado, Biden amenazó con sancionar a colonos israelíes que ejerzan violencia contra palestinos en Cisjordania, en un artículo publicado en la prensa estadounidense.

En esa línea, EEUU anunció a principio de mes nuevas restricciones de visas para los colonos y el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que su país subrayó "al gobierno israelí la necesidad de hacer más para responsabilizar a los colonos extremistas que han cometido ataques violentos contra los palestinos en Cisjordania".

"Como ha dicho repetidamente el presidente Biden, esos ataques son inaceptables (…) Estados Unidos está dispuesto a actuar utilizando nuestras propias autoridades", agregó en un comunicado.

La semana pasada, la Unión Europea (UE) y una decena de países, entre ellos Australia, Canadá y Reino Unido, pidieron a Israel que tome "medidas inmediatas y concretas" para poner fin a la violencia de colonos israelíes contra palestinos en la Cisjordania ocupada.

"Estados Unidos sigue creyendo -como lo hemos hecho bajo administraciones de ambos partidos- que tanto a israelíes como a palestinos les interesa avanzar hacia dos Estados, que vivan uno al lado del otro y en seguridad mutua", afirmó.

Austin también aseguró que la situación que vive Israel desde el ataque de Hamas del 7 de octubre, en el que fueron asesinados 1200 personas y 240 fueron tomados como rehenes en la Franja de Gaza, entre ellos una veintena de argentinos, solo se agravará si no buscan una solución de dos Estados.

"Agravaría esta tragedia si todo lo que esperara al pueblo israelí y a sus vecinos palestinos al final de esta horrible guerra fuera más inseguridad, miedo y desesperación", dijo Austin.

"Hoy he discutido las vías hacia un futuro para Gaza después de Hamas, basado en los claros principios establecidos el mes pasado por mi amigo, el secretario Blinken", dice el jefe de Defensa estadounidense, refiriéndose a los principios presentados por la administración Biden el mes pasado.

Los principios son tanto la no utilización de Gaza como plataforma de terror contra Israel; no desplazamiento de palestinos en Gaza; no ocupación ni bloqueo o asedio de Gaza, así como tampoco su reducción territorial; y un gobierno de posguerra que reunifique el territorio con Cisjordania bajo la Autoridad Nacional Palestina, reseñó el diario Times of Israel.

Austin también conversó con su homólogo de Israel sobre la amenaza de Irán en la región, en especial a través del movimiento islámico libanés Hezbolla y de los rebeldes hutíes en Yemen. (Télam)