Según Armenia, hay un pacto con Azerbaiyán sobre "principios" para un acuerdo de paz

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, afirmó hoy que fueron pactados los "principios" para un acuerdo de paz con Azerbaiyán, pero agregó que una persistente "desconfianza mutua" impide firmar el pacto y poner un fin definitivo al conflicto por la región de Nagorno Karabaj.

"Si los principios de la paz con Azerbaiyán están acordados, ¿cuál es el problema?", se preguntó el primer ministro armenio en declaraciones a medios del país.

"¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no firmamos un acuerdo de paz?", cuestionó Pashinian, informó la agencia de noticias Europa Press.

En este sentido, destacó que "el principal motivo es la desconfianza entre las partes".

"Cada vez que vemos las afirmaciones y ciertas acciones de Azerbaiyán, y quizá cuando ellos ven las nuestras, sobre abandonar acuerdos y planificar acciones agresivas, impacta negativamente sobre el trabajo en el texto para un acuerdo de paz", indicó.

Sin embargo, Pashinian apuntó que aún quedan asuntos por aclarar de cara a la firma de un acuerdo de paz y reconoció que "la realidad es que, a veces, cada frase puede ser interpretada de forma diferente, por lo que hay que tener interpretaciones claras sobre cómo superarlo en caso de interpretaciones enfrentadas".

"El otro asunto es la creación de garantías de seguridad para que no sea posible que haya una escalada tras la firma del tratado de paz", dijo, al tiempo que hizo hincapié en que las autoridades armenias trabajan para intentar impulsar la vía diplomática con Bakú, la capital de Azerbaiyán

Pashinian dijo a fines de octubre que esperaba lograr un acuerdo de paz "en los próximos meses", antes de indicar que el mismo pasa por el reconocimiento de la integridad territorial de ambos y con las fronteras fijadas a raíz de una declaración de 1991.

Las palabras del primer ministro armenio llegaron semanas después de que Azerbaiyán lograra la reintegración de Nagorno Karabaj, un enclave de mayoría armenia que había estado más de tres décadas bajo control de fuerzas proarmenias pese a que la comunidad internacional reconocía la región como de soberanía azerbaiyana.

Las autoridades de Armenia indicaron tras ello que más de dos tercios de la población armenia de Nagorno Karabaj huyó de la región tras la ofensiva de Azerbaiyán y denunció una "limpieza étnica", algo que fue desmentido desde Bakú, que asegura que respeta los derechos de esta minoría étnica en el país euroasiático.

Por otra parte, Pashinian informó que el gasto en Defensa en los Presupuestos para 2024 duplicará la cifra contemplada en 2018. Sin embargo, insistió en que "no es una preparación para la guerra, sino una preparación para la paz".

"Proteger a nuestros ciudadanos es la garantía más importante de paz y estabilidad", argumentó.

"Estoy convencido de que todos los países vecinos están seguros de que no pretendemos atacar a nadie", puntualizó, al tiempo que defendió que "todo Estado soberano tiene no solo el derecho, sino también la obligación, de reformar y fortalecer su Ejército".

Asimismo, Pashinian recordó que "durante la última década, el gasto en defensa de Azerbaiyán fue, de media, tres veces superior" al de Armenia. (Télam)