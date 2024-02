Senado de EEUU aprueba ayuda para Ucrania, pero la Cámara Baja la rechazaría

El Senado de Estados Unidos aprobó hoy el envío de 60.000 millones de dólares en financiación para Ucrania ante la invasión rusa, pero el proyecto de ley corre el riesgo de no ser aprobado por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, según adelantó su presidente, Mike Johnson.

El paquete de 95.000 millones de dólares incluye financiación para el Ejército de Israel y Taiwán, otro aliado estratégico de Estados Unidos, pero la mayor parte -60.000 millones de dólares- ayudaría a Ucrania a reabastecer los agotados suministros de municiones, armas y otras necesidades cruciales al entrar en un tercer año de guerra con Rusia.

El proyecto de ley, que el Senado votó esta madrugada en una atípica sesión nocturna y fue aprobado con apoyo bipartidista, no incluye cambios en la política migratoria estadounidense, informó la agencia de noticias AFP.

Un pequeño grupo de republicanos se opuso al envío de 60.000 millones de dólares para Ucrania con el argumento de que esa reserva debía ser utilizada para resolver problemas internos antes que en el exterior.

Sin embargo, un grupo mayoritario del Partido Republicano votó en conjunto con los demócratas y permitió la aprobación del paquete.

Para ellos, el abandono a Ucrania podría fortalecer al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y amenazar la seguridad global.

"Con este proyecto de ley, el Senado declara que Estados Unidos no flaqueará, no fallará", dijo el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, en sus argumentaciones.

El proyecto de ley aprobado en el Senado el martes excluyó reformas migratorias y fue aprobado por 70 votos a favor y 29 en contra.

Un texto anterior del Senado que abarcaba tanto la frontera con México como la ayuda exterior fue bloqueado por miembros del propio partido de Johnson, después de que él también prometiera anularlo en la Cámara de Representantes por preocupaciones de que no abordaba suficientemente los cruces ilegales por la frontera sur del país.

"Los republicanos de la Cámara de Representantes fueron muy claros desde el comienzo de las discusiones en que cualquier denominada legislación suplementaria de seguridad nacional debe reconocer que la seguridad nacional comienza en nuestra propia frontera", dijo Johnson en un comunicado.

Johnson había declarado anteriormente que el primer proyecto de ley del Senado, que incluía algunas de las restricciones a la inmigración más duras en décadas, pero que, según él, no iba lo suficientemente lejos, estaría "muerto al llegar" a su cámara.

Su retórica coincidió con la del expresidente Donald Trump, quien ha pedido enérgicamente que se rechace el proyecto de ley mientras se postula nuevamente para el cargo y busca explotar la supuesta debilidad del presidente Joe Biden en materia de inmigración.

Trump aspira a volver a enfrentar a Biden en las elecciones presidenciales de noviembre próximo en Estados Unidos. (Télam)