Senado uruguayo vota en contra de discutir la crisis del Gobierno por el pasaporte a un narco

El Senado de Uruguay rechazó hoy pronunciarse sobre el resonante caso de ocultamiento de datos a la justicia sobre el pasaporte otorgado en 2021 al narcotraficante Sebastián Marset, una aspiración del opositor Frente Amplio (FA), que pidió discutir el tema en el recinto como “asunto político”.

El pedido logró 15 votos sobre 31, porque la bancada de la coalición gobernante se opuso a ese pronunciamiento, al considerar que el tema ya había tenido las respuestas indicadas desde el Ejecutivo.

Poner la cuestión en debate en las dos cámaras del Congreso fue una de las alternativas que la conducción del FA discutió el domingo, un día después de que el presidente Luios Lacalle Pou anunciara las renuncias del ministro del Interior, Luis Heber, y de otros funcionarios.

Todos aparecían manchados por el escándalo que significó que la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache entregara a la Fiscalía unos chats que cruzó con el entonces canciller Francisco Bustillo, en los que éste le sugería que "pierda" el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte uruguayo a Marset.

Además, Ache aportó a la Justicia documentación para probar que el asesor presidencial Roberto Lafluf destruyó un acta notarial de la Cancillería que contenía chats que mantuvo sobre el tema con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y le pidió a ella que borrara los mensajes y certificara con una escribana que no estaban en su celular.

Bustillo, Lafluf, Maciel y Heber terminaron fuera de sus respectivos cargos.

"La crisis política quedó debidamente resuelta con la intervención y las decisiones del presidente de la República comunicadas oportunamente en conferencia de prensa y son suficientes para dar vuelta la página y seguir adelante", señaló el texto oficialista, que leyó la senadora nacionalista Carmen Asiaín.

Para que se aprobara su iniciativa, el FA necesitaba el voto de dos tercios de los presentes o mayoría absoluta.

Fue la frenteamplista Silvia Nane la encargada de cursar el pedido opositor, en una argumentación varias veces interrumpida por los oficialistas, según los sitios de La Diaria y El Observador.

“La situación está fuera de la armonía institucional que nuestra democracia merece, y podría decirlo en buen criollo y decir que estamos en un escándalo; no estamos en el día después. El Parlamento tiene que dar señales claras, manifestar que es inadmisible que jerarcas del gobierno oculten información y entendemos que esto tiene que ser cuestionado por todos los partidos de gobierno, no sólo por el FA”, remarcó Nane.

La bancada de la coalición gobernante solicitó dos cuartos intermedios y al retomar la sesión anunció que no apoyaría la moción de FA.

En su réplica, Asiaín dijo que “las cuestiones que quedan por dilucidar están todas en el ámbito de la Justicia y es allí donde se conocerá el valor de los testimonios que se han dado”.

A su turno, el opositor Mario Bergara se preguntó “cómo no va a ser tema de discusión en la casa de la democracia el relacionamiento armónico entre poderes del Estado, que claramente está herido por estas cosas que estamos mencionando”.

“No se asumen las responsabilidades políticas; lejos estamos de sentir que se ha dado vuelta la página. ¿Por qué, si todo el mundo actúa bien, se aceptan las renuncias de dos cúpulas ministeriales? ¿Por qué se hizo todo esto desde antes de la interpelación para ocultar lo que hoy queda claro: que se sabía perfectamente quién era Marset?”, cuestionó el legislador del FA.

El renunciante Heber, en tanto, es senador y estaba con licencia mientras se desempeñaba como titular de Interior, pero ahora debe volver a la cámara.

Fuentes el Congreso citadas por El Observador señalaron que seguirá de licencia otras dos semanas y luego sí volverá a su banca. Su relevo, Rodrigo Blas, en tanto, recuperará su escaño en Diputados. (Télam)