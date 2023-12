Serbia aceptará la entrada de vehículos con matrícula de Kosovo, visto positivamente por la UE

Serbia anunció hoy que aceptará la entrada de vehículos con matrícula de Kosovo, una decisión que podría suponer un primer paso en la normalización de sus relaciones con esa región que se declaró independiente unilateralmente en 2008, decisión vista como gesto "positivo" por la Unión Europea (UE).

El responsable de la oficina serbia para Kosovo, Petar Petkovic, explicó que la decisión se adoptó para "facilitar la libertad de circulación de todos los vehículos" procedentes de Kosovo, en declaraciones a la radio y televisión pública RTS, según consignó la agencia de noticias AFP.

En este sentido, hasta ahora los vehículos procedentes tanto de Kosovo como de Serbia sólo podían cruzar la frontera entre ambos territorios si llevaban una pegatina específica encima de la bandera nacional de la matrícula.

No obstante, Petkovic alegó que se trata de una medida "puramente práctica para facilitar la libertad de circulación de las personas y que no puede interpretarse como un reconocimiento de la independencia autoproclamada unilateralmente de Kosovo".

Las autoridades kosovares no indicaron, de momento, si tomarán una medida similar para facilitar el ingreso de coches con matrículas serbias.

Por su parte, la UE consideró el anuncio serbio como un gesto "positivo", que "demuestra que los avances son posibles en el proceso de normalización de las relaciones" entre Serbia y Kosovo, destacó Peter Stano, portavoz del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.

"La UE saluda la decisión de Serbia de reconocer formalmente las matrículas automovilísticas RKS (República de Kosovo) emitidas por Kosovo, lo que es un paso positivo en la implementación del Acuerdo sobre el Camino hacia la Normalización", escribió Stano en la red social X (ex Twitter).

El vocero subrayó que se trata de "un paso en la dirección correcta hacia una mejor integración regional y en la UE de los Balcanes Occidentales, lo que en última instancia beneficia a los ciudadanos de la región".

"Esta decisión allana el camino para la abolición total del régimen de pegatinas", remarcó el funcionario.

La UE espera que Kosovo responda con medidas similares, agregó Stano, detalló la agencia Sputnik.

Tras un acuerdo bajo el amparo de la UE, Belgrado y Pristina habían aceptado el reconocimiento de las matrículas de ambas partes, pero nunca aplicaron realmente ese compromiso.

Las autoridades de Kosovo tomaron en 2022 una medida que penalizaba a todos aquellos conductores que circulaban sin una matrícula kosovar.

Kosovo, considerado por Serbia como una provincia, declaró en 2008 su independencia, que no fue reconocida hasta ahora por China ni Rusia ni por cinco miembros de la UE (España, Rumania, Chipre, Grecia y Eslovaquia), entre una treintena de países. (Télam)