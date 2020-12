Siguen las sorpresas: aparecen más personajes en Grey's Anatomy para la temporada 17

La temporada 17 de Grey's Anatomy está dejando impactados a todos los fanáticos. En primer lugar, al estar abocada especialmente a la pandemia de coronavirus, y en segundo lugar al mostrar el regreso del entrañable personaje Derek Shepherd (Patrick Dempsey). Pero, parece que habrá más personajes que aparecerán en esa playa de los sueños de Meredith.

La serie de Shonda Rhimes trajo a Derek de entre los muertos cuando se le apareció a Grey en una secuencia mientras estaba inconsciente después de contraer Covid-19. La playa representa el puente entre la vida y la muerte para Meredith, ya que se encuentra luchando por su vida.

¡Spoiler alert! Para la sorpresa de todos, el nuevo personaje que volvió para el capítulo 17x04 fue nada más y nada menos que George O'Malley (T.R. Knight). Este personaje murió trágicamente al final de la temporada 5 después de ser atropellado por un autobús. Él era un gran amigo de Meredith, y volvió para aparecer en el sueño de ella.

GEORGE OMALLEY IN THE YEAR 2020 BEST THING THATS EVER HAPPENED I THINK #greys #greysanatomy pic.twitter.com/byuPgPcsDd

— amy is kewis wife (@greysbuck) December 4, 2020