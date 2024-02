Sin procesamientos, Dinamarca puso fin a la investigación de sabotaje a los gasoductos Nord Stream

La Policía danesa anunció hoy el cierre de su investigación sobre el sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, ocurrido en septiembre de 2022, concluyendo que si bien fue intencional, hay "falta de bases" para abrir un caso penal, decisión que fue mal recibida por Rusia, que la catalogó de "absurda".

"En base a la investigación, las autoridades pueden concluir que el sabotaje de los gasoductos fue intencional. Al mismo tiempo, estiman que no hay bases para proseguir una investigación penal en Dinamarca", escribió la Policía danesa en un comunicado recogido por la agencia de noticias AFP.

"Por supuesto, la situación es casi absurda. Por un lado, se reconoce que hubo un sabotaje deliberado y, por otro, (la investigación) no se continúa (…) La situación en este caso es tan obvia que se puede solo expresar un asombro absoluto, asombro y nada más", afirmó el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, ante la prensa, informó la agencia de noticias Sputnik.

Además de Dinamarca, Alemania y Suecia abrieron también investigaciones.

La fiscalía sueca cerró su pesquisa a inicios de este mes, estimando que lo ocurrido no era de su jurisdicción.

En ese sentido, el fiscal sueco Mats Ljungqvist declaró a principios de febrero que la investigación sobre el caso de las explosiones en los gasoductos se había dado por concluida por no ser competencia del país.

En tanto, en Alemania la investigación sigue su curso, informó Ljungqvist.

El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, una cerca la isla danesa de Bornholm, en la zona económica sueca y en la de Dinamarca, zonas bajo control de la OTAN.

Ambos conductos conectan Rusia con Alemania y están en medio de las tensiones geopolíticas desde el inicio de la guerra en Ucrania, que estalló el 24 de febrero de 2022.

Según señaló en el comunicado la Policía danesa, las explosiones se produjeron cerca de la isla de Bornholm, pero "fuera de las aguas territoriales" de ese país.

La responsabilidad de las explosiones fue atribuida, según varias investigaciones de medios, a Ucrania, Rusia o Estados Unidos, pero todos lo niegan.

El 8 de febrero de 2023, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, afirmó que buzos militares de Estados Unidos colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la OTAN, a mediados de 2022, que luego fueron activadas por los noruegos.

Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia, ni tampoco comparten los resultados de sus pesquisas.

El Kremlin declaró en repetidas ocasiones que la investigación del atentado contra los Nord Stream debe ser transparente y que el mundo debe conocer al culpable. (Télam)