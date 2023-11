Sánchez apuntó contra el Partido Popular por apoyar a Milei de cara al balotaje

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, apuntó hoy contra el Partido Popular (PP) al reprochar que su predecesor Mariano Rajoy apoyó en Argentina al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y diferenció el pensamiento de esa fuerza política con la del socialismo que lidera.

Concretamente, el marco del debate por su investidura en el Congreso de los Diputados, Sánchez citó una declaración de Milei en la que sostuvo que "la justicia social es una aberración y es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley" y la comparó con una afirmación que hizo hace unos meses la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, quien señaló "que la justicia social es un invento de la izquierda para promover la cultura de la envidia".

"Este Gobierno de coalición que represento no considera la justicia social una aberración, antes al contrario, la consideramos la condición misma de la vida en sociedad", porque eso "es justamente patriotismo, ser conscientes de que navegamos todos en el mismo barco" y de que el bienestar propio depende del de los demás", aseguró, según consignó la agencia de noticias Europa Press.

Sánchez, quien en las elecciones de julio quedó segundo, detrás del conservador Alberto Núñez Feijóo, pero consiguió los votos necesarios para lograr un nuevo mandato, cargó contra el PP por haber sellado pactos de Gobierno con el ultraderechista Vox tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Para Sánchez, el líder del PP actuó como "una derecha irresponsable que blanquea y legitima a la ultraderecha para llegar al poder".

El líder del PSOE español manifestó ayer su respaldo en Argentina al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, al afirmar que "representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia; y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas".

En esa línea, el video enviado por Sánchez de más de un minuto inicia con un breve análisis sobre el balotaje del próximo domingo.

"El próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes no sólo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante, que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí", señaló.

Y continuó: "En un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer nuestras democracias y adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales".

Asimismo, Sánchez destacó que "frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás".

Al finalizar el video, Sánchez cerró: "Querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar". (Télam)