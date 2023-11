Sánchez desliza posible reconocimiento unilateral de Palestina si no hay consenso en la UE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abrió hoy la puerta a que su país reconozca de forma unilateral a Palestina como Estado si otros socios de la Unión Europea (UE) no logran un consenso sobre el tema, al hablar desde el paso fronterizo entre la Franja de Gaza y Egipto en el primer día de la tregua humanitaria entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

Desde Rafah, Sánchez declaró que llegó "el momento de que la comunidad internacional y especialmente la UE tomen una decisión sobre el reconocimiento del Estado palestino".

"Valdría la pena y sería importante que lo hiciéramos juntos", aseguró el mandatario español, pero agregó que "si eso no ocurre, por supuesto, que España tomará sus propias decisiones" y pidió que la tregua humanitaria sea "permanente", según replicó la agencia de noticias Europa Press.

Estas declaraciones se producen en el marco del viaje que emprendió ayer Sánchez, junto con el primer ministro belga Alexander de Croo, a Israel y Palestina para abordar el actual conflicto en la Franja de Gaza tras el ataque de Hamas contra territorio israelí del pasado 7 de octubre, así como la situación humanitaria en el enclave.

La incursión del movimiento islamista palestino dejó 1.200 muertos y más de 240 rehenes secuestrados, entre ellos una veintena de argentinos.

Como respuesta, Israel comenzó una ofensiva por aire y tierra en la Franja de Gaza que provocó casi 15.000 palestinos muertos, según el último parte brindado por Hamas.

En el paso de Rafah, un responsable de la organización humanitaria Media Luna Roja explicó a los mandatarios español y belga los desafíos logísticos y de organización que supone todo el operativo del ingreso de la ayuda humanitaria a Gaza.

Cada día llega ayuda humanitaria al aeropuerto de El Arish y de allí es cargada en camiones, menos de un centenar, pero con la tregua de cuatro días pactada se espera que pueda incrementarse de forma sustancial.

En total hay 700 camiones que esperan entrar, muchos de ellos en la banquina de la ruta que une ambos puntos, por la que pasaron Sánchez y De Croo y por donde salieron en las últimas semanas los más de 170 hispanopalestinos y sus familiares que se encontraban atrapados en Gaza.

Como respuesta a los dichos de Sánchez y De Croo, el Ministerio de Exteriores de Israel convocó a los embajadores de España y Bélgica, dado que considera que esas declaraciones suponen un respaldo implícito a las acciones de Hamas.

"Israel está actuando conforme al Derecho Internacional y luchando contra una organización terrorista peor que Estado Islámico que comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", informó la cancillería israelí en un comunicado, sin aludir a ninguna declaración específicamente.

Ayer, en el primer día de su viaje, el jefe del Ejecutivo español se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y manifestó que España empatizaba con Israel por haber sufrido "décadas de terrorismo", pero le trasladó que las armas no son la única respuesta.

Insistió en que, si bien Israel "tiene derecho" a defenderse de los ataques de Hamas, tiene que atenerse al derecho internacional humanitario. (Télam)