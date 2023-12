Sánchez dice que tendrá que "negociar un poco más" tras ruptura de Podemos con coalición Sumar

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró hoy que tendrá que "negociar un poco más" para sacar adelante sus propuestas en el Congreso, después de que los cinco diputados de Podemos abandonaran la coalición de izquierda Sumar, que forma parte de su Gobierno.

“Trato de ser respetuoso siempre, me voy a abstener de hacer una valoración; evidentemente vamos a tener que negociar un poco más, pero con una fuerza progresista como Podemos”, explicó Sánchez en una entrevista con Antena 3, en referencia a la ruptura entre Podemos y Sumar.

El líder socialista dijo de todos modos que no cree que esté en peligro la legislatura y afirmó: "Compartimos conquistas sociales".

El martes pasado, Podemos rompió su coalición con el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados y decidió marcharse con sus cinco diputados, menos de una semana después de la apertura de la nueva legislatura.

La salida ocurrió luego de que Sumar le negara la palabra a la presidenta de Podemos, Ione Belarra, en un debate en el hemiciclo sobre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

"Hemos intentado hacer todo lo posible con Sumar, pero es imposible. Por ello pasamos al Grupo Mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y seguir impulsando las medidas valientes que necesita este país", explicó el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, en una comparecencia en una sala del Congreso de los Diputados.

Sánchez, al ser consultado sobre si prefiere tener ministros y ministras de Sumar y no de Podemos, dijo que no hace esas distinciones.

“En esta mesa somos ministros y ministras del Gobierno de España, no de un partido político, y me siento aliviado de que podamos tener un gobierno de coalición progresista para consolidar estos avances”, apuntó, según recogió eldiario.es.

Por otro lado, defendió el proyecto de ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso para los secesionistas catalanes y que le ha permitido conseguir los apoyos necesarios para formar su actual Gobierno.

“Estoy persuadido de que el PP (Partido Popular, derecha), si no hubiera dependido de los votos de Vox para sacar adelante su investidura y solo del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía”, afirmó el mandatario en referencia a la investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Además, recordó que el Gobierno del PP encabezado por José María Aznar (1996-2004) “aprobó 1.400 indultos en un solo día”.

Sánchez aseguró que comprende que “haya ciudadanos que tengan dudas” y que expresen su “recelo” a la aprobación de “excepciones”, pero según dijo, gracias a excepciones como la amnistía, la democracia española "salió adelante hace 45 años” y ahora facilitará que en Cataluña “se garantice una convivencia como en otros territorios".

La nueva legislatura se inauguró el 29 de noviembre, luego de que Sánchez consiguiera los apoyos que Feijóo, primero en los comicios del 23 de julio, no logró reunir para formar su Gobierno.

Tal como lo indica la Constitución, frustrada la opción del PP el rey le encargó formar gobierno al segundo en la elección, el Partido Socialista (PSOE), que de inmediato agilizó las negociaciones con las fuerzas de izquierda y con los partidos independentistas gallegos, vascos y catalanes.

Esas negociaciones finalmente habilitaron la reelección de Sánchez, que fue respaldado por 179 diputados, y sumergieron a España en una dura polémica por la ley de amnistía que el PSOE acordó impulsar para obtener los votos catalanes, en especial los de Junts. (Télam)