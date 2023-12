Sánchez niega que tenga previsto reunirse próximamente con el líder catalán Puigdemont

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, negó hoy que tenga en su agenda una reunión con el líder del partido catalán Junts, Carles Puigdemont, después de que la agrupación informara sobre un próximo encuentro entre ambos, a dos días de que el Congreso diera luz verde al debate sobre la Ley de Amnistía para los independentistas catalanes.

"Veo mi agenda y en ella lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat (catalana), Pere Aragonés, el día 21, como consecuencia de la visita que vamos a hacer al supercomputador de Barcelona", dijo Sánchez a la prensa en Bruselas, a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo.

El mandatario aseguró que su agenda es "pública y completamente transparente" y en ella "no se incluye ningún encuentro con Puigdemont", recogió la la cadena pública RTVE.

Unas horas antes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, había dicho que se iba a producir un encuentro entre Sánchez y Puigdemont "para profundizar en la resolución del conflicto político", para el que aún no había fecha, pero que tendría "que ser en el extranjero".

Sánchez y Puigdemont se habían cruzado ayer en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde el presidente del Gobierno español hizo un balance de la presidencia de su país del Consejo de la Unión Europea (UE).

En el primer cara a cara entre ambos desde que el expresidente catalán huyó de la justicia española en 2017, Puigdemont le reclamó que en ese período no haya logrado que el catalán fuera lengua oficial en la UE.

"El problema de Europa nunca han sido las promesas, sino el incumplimiento de esas promesas, porque del incumplimiento pone en juego la confianza", señaló el líder de Junts.

Sánchez, por su parte, lo llamó a seguir trabajando "por la vía del diálogo, la negociación y la Constitución" y consideró que está en manos de ambos seguir mejorando la situación en Cataluña.

Además, defendió la Ley de Amnistía como "un paso importante en la buena dirección", informó la agencia Europa Press.

Un día antes, el pleno del Congreso había aprobado considerar el proyecto de Ley de Amnistía impulsado por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras el acuerdo alcanzado con los independentistas catalanes de ERC y Junts que le permitió a Sánchez ser investido el mes pasado para un nuevo mandato.

Puigdemont aceptó, tras intensas negociaciones, apoyar la reelección de Sánchez y a cambio obtuvo de los socialistas el compromiso de la próxima aprobación de la ley, que exonera retroactivamente a cientos de independentistas procesados por la intentona secesionista de 2017 y que debería permitirle regresar a España. (Télam)