Sánchez nombró nuevo gabinete "solvente y sólido" con mayoría de mujeres y varias continuidades

(Agrega otros nombramientos y declaraciones de Sánchez)

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, hizo público hoy el gabinete para su nuevo Gobierno de coalición con la izquierda, al que calificó de “solvente y sólido” y con un "marcado acento feminista", en el que mantiene a buena parte de los ministros actuales y da más poder a sus más cercanos colaboradores.

Reelegido por el Congreso el jueves pasado gracias al apoyo de varios partidos regionales, entre ellos independentistas catalanes y vascos, el líder socialista de 51 años mantiene un Ejecutivo con 22 ministerios, de los cuales 12 estarán dirigidos por mujeres.

De los 22 ministros, 17 son del Partido Socialista (PSOE) y cinco de Sumar, la plataforma de izquierda encabezada por Yolanda Díaz, que se mantendrá al frente del Ministerio del Trabajo, informó la agencia de noticias AFP.

Entre las figuras de peso en el Ejecutivo que conservarán sus puestos están el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La ministra de Economía y vicepresidenta, Nadia Calviño, también fue confirmada, a la espera de la decisión en diciembre sobre la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a la que es candidata.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, considerado mano derecha de Sánchez y uno de los protagonistas de las negociaciones con los partidos independentistas, sumará la cartera de Justicia a sus atribuciones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también del círculo íntimo de Sánchez, asciende al heredar una de las cuatro vicepresidencias del Ejecutivo.

Entre las nuevas caras hay figuras cercanas a Yolanda Díaz, como Ernest Urtasun, que asumirá Cultura, y Mónica García, que dirigirá Salud. Los otros ministros que vienen de Sumar son Pablo Bustinduy en Derechos Sociales y Sira Rego en Juventud e Infancia.

Ante la prensa en La Moncloa, el presidente resaltó que se trata de un Gobierno de "alto perfil político" para asumir los nuevos retos de una legislatura "muy política", y en la que tratará de "dotar de estabilidad al país" durante los próximos cuatro años.

En su declaración, sin preguntas, Sánchez consideró “solvente y sólido” a su nuevo equipo de gestión, que, valoró, “conjuga renovación con permanencia y experiencia con juventud".

"Personas que son capaces de gestionar, de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente", insistió, y puso de relieve el "marcado acento feminista" con cuatro vicepresidencias para mujeres y un total de 12 al mando de carteras.

Otras dos nuevas designaciones son las de Óscar Puente en Transporte y Ana Redondo García en Igualdad.

Además, Pilar Alegría será la nueva portavoz del Gobierno, en lugar de Isabel Rodríguez, que cambia de cartera y asume Vivienda y Agenda Urbana; mientras que José Luis Escrivá seguirá como titular de Transformación Digital, pero se desprende de Seguridad Social.

A diferencia del anterior, el nuevo gobierno no tendrá ningún ministro proveniente de Podemos, la formación de izquierda con la que gobernó en coalición Sánchez desde principios de 2020 hasta ahora, siempre con marcados enfrentamientos.

Disminuido electoralmente, Podemos se integró a la plataforma Sumar, aunque pelea por mantener su autonomía.

El partido, que tiene cinco diputados, llegó a amenazar el fin de semana con no dar su apoyo al nuevo gobierno si recibía un "veto" y no entraba al gobierno.

Con sus ratificaciones, Calviño, Ribera, Montero, Robles, Planas y Grande-Marlaska forman parte de la exclusiva lista de ministros que acompañan a Sánchez desde su primer Gobierno, en 2018, surgido tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

Elma Saiz tendrá a su cargo Seguridad Social, el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres Política Territorial, con las competencias además de Memoria Democrática; y el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu será ministro de Industria.

El nuevo Gobierno echará a andar en un contexto de fuerte división en el país y de férrea oposición de la derecha a la decisión de Sánchez de impulsar una ley de amnistía para los independentistas catalanes procesados por su responsabilidad en el intento de secesión de 2017.

En una nueva protesta, 170.000 personas, según la delegación del Gobierno, se manifestaron el sábado en Madrid contra la amnistía, que debe empezar a ser tramitada en breve por el Parlamento español. (Télam)