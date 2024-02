Sánchez propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para destrabar la de Amnistía

La iniciativa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para poder aprobar la ley de amnistía "lo antes posible", fue valorada "positivamente" hoy por la vocera del partido independentista catalán Esquerra Republicana (ERC), Raquel Sans, mientras que en el opositor Partido Popular la calificaron como una "reforma a la carta" para sus socios.

Sánchez encendió una nueva mecha a la polémica por la ley de amnistía al señalar en una entrevista con el medio La Sexta que haya abierto la puerta a realizar una modificación de la LeCrim como parte de la negociación para convencer a Junts que vote a favor de la Ley de Amnistía, que beneficiará a los implicados en el proceso independentista.

"Nos parecen bien todas las propuestas que puedan garantizar que se apruebe la ley de amnistía lo antes posible y se pueda aplicar a todas las personas que participaron del 9-N, 1-O y las protestas posteriores. Todo lo que nos pueda llevar a aprobar la ley lo antes posible lo valoramos positivamente", dijo hoy Sans en rueda de prensa.

Tanto la consulta del 9 de noviembre (9-N) de 2014 como el referendum del 1 de octubre 1-O de 2017, que declaraba unilateralmente la independencia de Cataluña, fueron declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional.

Sans, además, llamó a todas las fuerzas políticas a actuar con responsabilidad para disponer de una ley que consideran una herramienta imprescindible "para luchar contra la represión".

"El tiempo cuenta y es importante, y hay muchas personas que se juegan mucho, pendientes de entrar a prisión y de llegar a juicio. Necesitamos disponer de la ley, que consiguió un consenso muy amplio", afirmó, citada por la agencia Europa Press.

Según la vocera de ERC no habrá ninguna enmienda que pueda cubrir "las posibles ocurrencias futuras de cualquier juez que inventen relatos", por lo que defendió la necesidad de disponer de una redacción sólida, que pase los filtros del Tribunal Constitucional y de Europa.

Tras reivindicar que la ley actual cubre a todos los afectados, ha señalado que sólo haya una formación, en referencia Junts, que afirma lo contrario, motivo por el que considera que deben dar explicaciones al respecto.

Sans agregó que es de "sentido común" que la Fiscalía del Supremo también se oponga a investigar al expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont por delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic.

"Es de sentido común decir que no ha habido terrorismo porque no ha habido terrorismo. ¿Qué nos parece? Que es de sentido común, y es el sentido común que debería imperar en el Estado", señaló.

Desde la vereda opuesta, la secretaria general del conservador PP, Cuca Gamarra, denunció que Sánchez está abierto a una "reforma a la carta" de la LeCrim para que sus socios no rindan cuentas ante la Justicia, con el fin de lograr el apoyo de Junts a la Ley de Amnistía.

Gamarra acusó al Gobierno de estar "dispuesto a legislar y a modificar leyes en beneficio únicamente de quienes tienen los votos que les permiten seguir en la Moncloa", algo que, a su juicio, "vuelven a ver hoy" con esas palabras de Sánchez.

"El propio Pedro Sánchez ha declarado estar dispuesto a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar las investigaciones judiciales y poner fin a las prórrogas con la finalidad de lograr el apoyo de Junts a la Ley de Amnistía", destacó.

Para la dirigente del PP, "el Gobierno de Pedro Sánchez busca aplicar la ley del embudo en la Justicia, que los jueces no investiguen nada que tenga que ver con él o con sus socios y, si lo hacen, acusarles públicamente de prevaricación", destacó.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, también respondió a Sánchez tras la defensa que hizo en La Sexta de la Ley de Amnistía, asegurando que esa proposición, tal como está ya redactada, cubre "todos los supuestos" del 'procés'.

"La Ley de amnistía ni es reparadora, ni valiente, ni constitucional. No hay mentira, por mucho que se empeñe en repetirla, capaz de tapar la necesidad del PSOE de comprar el poder con los siete votos de Junts", afirmó Tellado en un mensaje en su cuenta en la red 'X', antes Twitter, que replica Europa Press. (Télam)