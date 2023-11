Sánchez reafirma críticas a la ofensiva en Gaza que provocaron crisis entre España e Israel

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió hoy en un acto de su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) las críticas que hizo el viernes a la ofensiva israelí en los territorios palestinos de la Franja de Gaza, que provocaron molestia en Israel.

"Condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamas y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza, no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es cuestión de humanidad", dijo Sánchez en Madrid, capital española.

El líder socialista agregó que le exigiría a la oposición, que ha criticado su postura frente a Israel, que estuviera "con los derechos humanos".

En una visita el viernes al paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, Sánchez declaró junto al primer ministro belga, Alexander De Croo, que la "matanza indiscriminada de civiles" en el territorio palestino por parte de Israel era "completamente inaceptable".

Tras sus declaraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí convocó a los embajadores de ambos países y los acusó de apoyar el "terrorismo".

El ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, informó el viernes que citó a la embajadora israelí en España en rechazo a estas acusaciones.

Por otra parte, el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, criticó hoy los dichos de Sánchez, y le pidió que "se deje de ocurrencias" sobre Israel y Palestina y "no cree un conflicto diplomático en un contexto de un conflicto bélico".

"Lamentablemente, hoy España es un país menos fiable internacionalmente", respondió Núñez Feijóo al ser consultado por la crisis diplomática entre España e Israel por periodistas, mientras hacía una recorrida por una feria navideña que realizó junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por Plaza Mayor, en el centro de Madrid.

"Hoy tenemos una política exterior absolutamente excéntrica donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista Hamas", agregó, informó la agencia de noticias Europa Press.

Feijóo dijo que Sánchez había "roto el consenso" de todos los Gobiernos españoles anteriores en relación con este conflicto y lo acusó de unilateralidad.

Israel lanzó una ofensiva en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, en respuesta al ataque del movimiento palestino Hamas contra su territorio, que dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles. Además, los milicianos secuestraron a unas 240 personas, entre los que se cuenta una veintena de argentinos, según las autoridades israelíes.

En paralelo a los bombardeos, Israel, que ha prometido "aniquilar" a Hamas, lleva a cabo desde el 27 de octubre operaciones terrestres en el enclave, suspendidas desde el inicio de una tregua que comenzó el viernes.

Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, afirma por su parte que los bombardeos ya dejaron unos 14.800 muertos en la Franja, incluyendo más de 6.000 niños. (Télam)