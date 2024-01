Sobreviviente de una tragedia de inmigrantes pide a la ONU que reabra el caso

Un sobreviviente de una tragedia en la que murieron al menos 15 migrantes que trataban de llegar desde Marruecos al enclave español de Ceuta presentó una denuncia ante el Comité contra la Tortura de la ONU para que se reabra la causa, informó hoy una ONG alemana que lo apoya.

El 6 de febrero de 2014, al menos 15 migrantes murieron ahogados cuando intentaban entrar a Ceuta por el agua, en la playa del Tarajal. Según testimonios de sobrevivientes, la Guardia Civil española disparó balas de goma contra ellos, muchos de los cuales no sabían nadar.

La justicia española archivó la causa en 2018.

Ahora, uno de los supervivientes, identificado como Ludovic N., espera que el comité de la ONU pida a España reabrirla, explicó el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), que presentó la demanda en nombre del afectado.

"Las víctimas del Tarajal tienen derecho a que la justicia española examine su caso", indicó Hanaa Hakiki, abogada de la ONG con sede en Berlín, en una rueda de prensa en Madrid.

Ludovic N., de nacionalidad camerunesa y que en aquel entonces tenía 15 años, afirmó en un vídeo difundido por la ONG haber sido "atacado" y "reprimido" ese día por las fuerzas del orden españolas, responsables, a su juicio, de una "masacre".

También indicó que no había sido escuchado nunca por la justicia española.

La justicia investigó a 16 guardias civiles por posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes.

El Tribunal Supremo archivó definitivamente la causa en 2022, luego de que hubiera sido cerrada y posteriormente reabierta en instancias inferiores.

Las autoridades españolas admitieron haber efectuado disparos, pero al agua, para disuadir a los migrantes.

"Es necesario traer verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición de estos hechos a las víctimas", exhortó Elena Muñoz, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Esta ONG interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional tras el archivo del caso por parte del Supremo en 2022, consignó la agencia de noticias AFP.

La tragedia en la playa del Tarajal fue una de las más mortíferas en el enclave español situado en la costa norte de Marruecos.

El mayor número de muertos por un intento de ingreso en Ceuta o en Melilla, el otro enclave español en Marruecos, se registró el 24 de junio de 2022, cuando al menos 23 inmigrantes murieron al intentar entrar en Melilla, según las autoridades marroquíes.

Pero Amnistía Internacional (AI)y expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas elevan la cifra de fallecidos a 37. (Télam)